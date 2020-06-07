特朗普命令美國國民衛隊從華盛頓撤退

美國總統特朗普6月7日星期天下達命令，要求目前駐守華盛頓的美國國民衛隊士兵撤離。特朗普認為，華盛頓的情況已經得到了控制。

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5月25日，非洲裔美國人喬治-弗洛伊德在明尼阿波利斯被捕的時候，被白人警察用膝蓋壓住脖子，時間超過8分鐘，最後送醫不治死亡。此事傳遍社交網絡，在世界上掀起大規模反警察暴力執法，反種族歧視，要求公平社會的浪潮。

美國國民衛隊屬於美國的預留部隊，遇到自然災害或者暴動的情況下可以啟動。多場大型抗議示威活動席捲美國大城市，特朗普威脅動用這一軍種，重新恢復法律與秩序。這周六，上萬名美國人在全國進行和平示威遊行，白宮附近被重重把守，沒有出現任何騷亂。星期天，特朗普雖然宣布已經下達命令，讓國民衛隊撤離，但依舊強調，“如果需要的話，他們隨時會再次回來”。