三星實際掌門人李在鎔出庭 面臨逮捕審查

韓國三星集團繼承人、副會長李在鎔周一在首爾法院出庭，接受對其逮捕必要性的審查，預期結果將在當天夜間或周二出爐，案件涉及對李在鎔對三星旗下兩大公司合並操控股價的指控。

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因涉及令韓國前總統樸槿惠下台並定罪的貪腐醜聞，李在鎔受到司法審訊，但周一的聽證會與涉及一項新訴訟，該訴訟加劇了三星近年持續遭遇一系列受挫的困境。

周一李在鎔身着深色西服，面帶口罩抵達法院，他沒有回答記者的提問。

新案涉及李在鎔被控涉嫌在三星旗下兩大子公司三星物產和第一毛織合併案中操縱價格，檢方認為三星集團哄擡第一毛織股價，使三星物產股價下降，為第一毛織持股比例23.2%的李在鎔接班營造有利環境。首爾檢方已對該案進行了一年零7個月的調查。上周四，檢方宣布對李在鎔發出逮捕令，以避免其可能利用地位銷毀證據。

李在鎔是三星創始人李秉喆的孫子，他在其父李健熙2014心臟病發作之後一直是公司的事實上的領導人。

三星集團在一份聲明中否認操控股價，並稱李在鎔沒有參與“任何非法活動”。李在鎔在今年5月初曾為三星受到持續醜聞和訴訟困境表達道歉。

李在鎔的祖父李秉喆1938年創辦三星這一世界最大智能手機公司，三星營業額佔到韓國國民生產總值GDP的五分之一，李秉喆曾表示在李在鎔之後，將停止在家族內接班三星領導人。

因涉及樸槿惠下台的貪腐案，李在鎔在2017年曾被判刑5年，在入獄一年後獲釋，但51歲的李在鎔目前正身陷新的訴訟。