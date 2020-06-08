北約秘書長讚揚美國與北約合作 拒絕評價從德裁軍

6月8日星期一，北約秘書長斯托爾滕貝格對美國和北約的合作大加讚賞，同時拒絕評價美國從德國減少9500名駐軍可能性。

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斯托爾滕貝格在一場新聞發布會上表示，他不想對“媒體的風言風語”置評，但“需要說的是，北約一直和美國，和其他盟國進行交流，對成員國在歐洲駐軍力量的事情交換意見”。他還在推特上宣布，與美國總統特朗普舉行了會談，會談內容是“保存北約力量的必要性”。斯托爾滕貝格指出，“最近幾年以來，北約發現，美國在歐洲的駐軍數量出現了新增長，這不僅關乎德國：在波蘭，美國成為了北約成員國最重要的軍力”。斯托爾滕貝格還回顧稱，美國在波羅的海國家，在西班牙，在挪威，都繼續保持強勢軍力部署。他指出，“北約是唯一一個能讓歐洲和北美天天緊密聯繫在一起的框架組織”。

美國華爾街日報在上周五援引了一些匿名的美國政府人士消息稱，總統特朗普已經下達命令，要求五角大樓把美國在德國的北約駐軍減少到兩萬五千人。這引發了德國政壇的極大擔憂，德國外交部長馬斯稱，這是對德美兩國關係的一拳重擊，會危急安全。而波蘭政府則趁機邀請美國，把撤離德國的軍力，部分部署到波蘭境內。