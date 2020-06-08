巴西被指控操控新冠數據

巴西總統博索納羅日前遭受着本國諸多指責，批評聲音認為政府正在操控新冠病毒疫情數據。

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從上周三開始，巴西衛生部選擇每天推遲公布新冠病毒相關數據，批評者認為政府這麼做是為了和一檔頗受巴西人歡迎的晚間新聞錯開，這當新聞隸屬巴西最大的廣播電視公司，針對博索納羅政府治理疫情不吝批評。

接下來，上周五，巴西衛生部停止公布新冠疫情在該國國內造成的總死亡人數和總感染人數，改為只發布最近24個小時的數據。剛剛過去的周六，巴西衛生部又在同一天發布了兩批完全不同的數字，一次說，最近24小時內，新增1382人死亡，12581人感染；另一次又說，最近24小時內，新增525人死亡，18912人感染。在此之後半天之內，政府都沒能解釋，或者確認哪一組數據是正確的，為何會出現失誤。衛生部在星期一才解釋說，數據曾經出現重疊，因此計算出現誤差。但這種解釋沒能讓巴西媒體滿意，不少媒體指責這是玩弄數據，在統計數字上進行政變。巴西前任衛生部長亨尼克認為，國家不如實告知真相，就會比病毒還要危險。巴西總統博索納羅曾經把新冠病毒稱為“小感冒”，在巴西死亡人數飆升超過三萬六千人之際，弧線依舊沒有停下來的跡象之際，呼籲人們重新開始經濟活動。