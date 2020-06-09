中國築起秘密的長城？俄稱勸不動中國加入核武器討論 還值不值得談 美國看着辦

6月9日星期二，俄羅斯外交部副部長就美國希望中國加入核武器協議討論做了回應。

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美國和俄羅斯在2010年簽署的協議“新起點”即將在2021年到期。在美國總統特朗普退出系列軍事協議之後，這一協議被廣泛認為是最後一個還沒作廢的，依舊能約束美俄雙方的核武器協議。

事實上，美國在總統特朗普的帶領下已經撤出了以下這些協議：伊朗核協議，中導條約，開放天空條約。有關中導條約和開放天空條約，特朗普指責是俄羅斯首先違背條約規定，因此美國不再遵守。在接下來的美俄談判當中，首當其衝的就是即將在明年到期的這一個“新起點”條約。美方在今年5月表示，這一條約有着諸多弱點，尤其是在中國的問題上。美國宣布，邀請中國也加入美俄這一場核武器條約的討論。美方談判官還強調，特朗普不想要一個“不能反映新時代特點，不能翻開冷戰邏輯新篇章”的協議。美方指責中國，“就像俄羅斯一樣，致力於武器競賽，希望通過增強核武器能力，來威脅美國和美國的盟友”。這位美方談判官指出，“中國在武器周邊，築起了秘密的長城”，並譴責中方“不負責任，危險”，並表示希望俄羅斯能幫助美國勸說中國加入這一條約的討論。

6月9日，俄羅斯外交部副部長謝爾蓋-拉布科夫回應道，“俄羅斯不期待未來中國的立場有什麼變化”，“俄羅斯勸不動中國加入討論”，“不知道美國是否覺得和俄羅斯討論這個協議依舊有必要，或者說，美國覺得，中國的參與，是和俄羅斯談判的必須的前提條件”。

拉布科夫還表示，未來一旦達成新版的“新起點”協議，當然需要擴大談判，其中也包括美國那些擁有核武器的歐洲盟友，包括法國和英國。

根據美國“武器控制協會”的數據，截至2019年，美國和俄羅斯擁有的核彈頭各自都超過6000個，中國擁有290個，法國擁有300個，英國200個。