俄沒攔住北極柴油繼續泄漏 污染流入淡水湖

俄羅斯諾利爾斯克鎳業集團旗下公司在西伯利亞北極地帶的一處熱電站柴油儲蓄池，5月29日因為所在地凍土解凍而遭到結構性破壞，儲蓄池的柱子垮塌，池中的柴油流出，泄漏的柴油總計兩萬一千噸。近期的搶救方案因當地特殊的地理環境無法快速進行，6月9日，污染所在地的地方州長抱怨已經有污染物流入了一個淡水湖，給環境造成史無前例的污染。

廣告 繼續瀏覽後續

對於克拉斯諾亞爾斯克州長的上述指控，涉事的諾利爾斯克鎳業集團拒不承認。上個星期，俄羅斯政府一度認為，在搶救之下，污染物已經成功得到了阻擋，不再繼續擴散。但星期一晚上，政府終於承認，事實上柴油污染物仍然在漂浮擴散，沒有停下來。克拉斯諾亞爾斯克州長烏斯通過國際文傳電訊社表示，柴油同時流入了皮亞尼索淡水湖，這是一個長約70公里的淡水湖，風景優美，擁有獨特的生態環境。州長烏斯敦促，必須儘快讓污染物停下來，否則將繼續污染附近的皮亞尼薩河，最糟糕的結果將會是，皮亞尼薩河水把污染物帶往北極海域，拉卡海。

諾利爾斯克鎳業集團周二晚間召開了新聞發布會，闢謠稱，皮亞尼索淡水湖沒有被污染，卡拉海也不可能被污染。集團表示，淡水湖和卡拉海之間相隔超過5000公里，而且集團在淡水湖裡進行取樣，發現的污染程度是零，而且大部分污染物可以得到清理，尤其是可以在極寒來臨之前，得到清理。諾利爾斯克鎳業集團承認，的確此前沒有持續關注熱電站下面永久凍土的情況。這場污染被眾多環境組織稱為俄羅斯北極地區最嚴重的柴油污染。諾利爾斯克鎳業集團總裁上周承諾，集團將負責清理污染的全部費用，費用約為1.28億歐元。