新冠病毒和亞馬遜森林大火：巴西剎不住了

巴西疫情繼續上揚，亞馬遜森林火災季節即將開始。

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被譽為“地球之肺”的亞馬遜森林是世界上最大的熱帶森林，進入了今年旱季，森林火災預計比去年更加嚴重。而今年正逢巴西遭受新冠病毒劇烈衝擊，森林火災造成的濃煙，也會加重本就患有呼吸道疾病人群的癥狀。目前巴西的衛生部門已經飽和，尤其是森林地區。

鑒於上述這種衛生危機與環境危機並行的情況，專家擔心亞馬遜加速進入惡性循環：新冠疫情越是嚴重，政府越是無暇應對森林火災；林火越是肆虐，呼吸道病人的情況就越是危險。更令人震驚的是，今年4月底，巴西環境部長曾經公開表示，新冠病毒能夠很好地捕捉媒體的關注度，政府可以趁機通過系列改革，軟化對森林的保護。

去年8月亞馬遜火情慘狀震驚世界，巴西總統博索納羅被環保人士指責，為了農業貿易出賣森林，巴西政府在全世界的關注，憤怒與困惑之下，出動軍隊幫助滅火。雖然火勢之後得到了控制，但專家表示，這只是治標不治本，最多算是延緩火災的爆發，因為這是一片被侵蝕至少4500平方公里的森林，有隱患的部分面積聖保羅市的三倍，這一整塊土地都隨時準備燃燒起來，而且去森林化並沒有停下來：今年前5個月，新增1843平方公里的森林被砍伐，這一節奏，史無前例。專家指出，如果按照這一節奏繼續砍伐，那麼被燒毀的森林，將會逼近9000平方公里。法新社指出，大部分在亞馬遜森林實地進行研究考察的專家都認為，這是一顆定時炸彈。“樹已經被砍伐，躺在那裡，等待隨時燃燒”。

巴西境內的亞馬遜森林佔據整片森林的大約60%，該國同時也記錄到超過三萬七千人死於新冠病毒。亞馬遜森林境內，醫院非常少，原住民暴露在嚴重的外來病毒風險之下。該地區根據最新的官方數據，已經統計到2271人死於新冠病毒，只在一座城市擁有為數不多的重症搶救床位，而該地面積是德國的4倍。確診感染，需要治療的人，必須坐船數小時，才能見到一座醫院。原住民地區的中心城市瑪瑙斯已經開挖大型公墓，處理死亡者。