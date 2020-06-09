《費加羅》：中美冷戰之際 韓國要在大國牌桌佔一席

韓國總統文在寅接受美國總統特朗普的邀請，同意參加白宮G7擴大會議，又擔心得罪習近平。不過，首爾希望藉著管理疫情成功的東風，成為後Covid世界的領導者，在大國牌桌上佔據一席。

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法國《費加羅》報記者塞巴斯蒂安-法萊蒂（Sebastien Falletti）6月8日的報道說，韓國總統文在寅6月1日與特朗普通電話時，接受白宮的邀請，同意參加特朗普發起的7國集團擴大會議。文在寅是接受這個邀請的第一位國家領導人。

如此這般，首爾快速抓住了飛來的機會。這個機會也拋給了澳大利亞，印度，俄羅斯和巴西。這些國家的反應速度超過G7俱樂部的謹慎成員。

在中國和日本兩大鄰國的懷疑目光下，韓國這個亞洲第4大經濟體，靠其對Covid疫情的有效管理，在動蕩的地緣政治環境中，正在為自己進行布局。在青瓦台看來，華盛頓想要的這種前所未有的峰會新格式，將是一個永久性的存在。韓國總統府發言人表示，參加定於9月在美國舉行的這次不確定的峰會意味着“韓國已正式加入名為G11或G12的新國際體系”。此舉激發了世界第13大經濟體（韓國）的民族自豪感，並帶有反壓日本的氣息。因為韓國的前殖民統治國日本，被華盛頓這個突然倡議嚇到了。

然而，在中美緊張局勢升級之際，首爾正在走一條戰略鋼絲，一邊是韓國最大的貿易夥伴中國，另一邊是為韓國提供安全的美國。文在寅沒有放過與特朗普親善的機會。後者是他接近金正恩的北朝鮮戰略必不可少的靠山。而接近北朝鮮是他的優先事項。

費加羅報說，這位中左翼領導人已學會如何與白宮變幻莫測的主人打交道。兩年來，他對平壤的開放政策無果，離不開華盛頓的支持，況且美韓簽有防護條約，根據這個條約美國在韓國駐有23,000名軍人。

但是，這位天主教徒，拒絕冒犯龐大而專制的鄰居中國。民族主義全面複發的中國是韓國第一大貿易夥伴。這位前人權律師，在武漢肺炎爆發期間對中國保持邊界開放，並在北京對香港發動安全攻擊以及在南海問題上，儘管華盛頓呼籲，卻刻意保持沉默。首爾一直在保持低調，希望在2016年底因部署美國薩德導彈防禦系統THAAD而遭北京報復後，在今年“年底前之前”，歡迎習近平主席到訪。

後Covid世界的領導者

一場新的中美冷戰出現在東北亞之際，“寧靜晨曦之國”（韓國）尋求與世界兩大強國都保持牢固的關係，培育一種戰略模糊性，要求在大國的牌桌上獲得一席之地。

文在寅5月10日利用他快速應對Covid疫情（11.700病例，273人死亡）取得的成功，表明首爾想展示自己是“後Covid世界的領導者”。但是，他在國際舞台上非常謹慎。

文在寅的執政黨共同民主黨4月15日在立法選舉中獲得成功，加強了他的權力。他希望加快對5G或醫療等高科技領域的投資，把“危機轉化為經濟發展的機遇”。疫情爆發以來，首爾為緩解不可避免的經濟衰退，已投入近2000億歐元刺激經濟，包括首爾在6月3日宣布的一項約260億歐元的計畫。

香港的衰落可給首爾提供機遇

費加羅報說，新的地緣政治格局，尤其是香港被專制中國接管後的衰落，給首爾提供了一個歷史性機遇。法韓商會（FKCCI）主席David Pierre Jalicon說，首爾可以通過開放性政策，吸引國際公司，確立自己的區域樞紐地位。但是他也說，在韓國仍能看到官僚主義和貿易保護主義遺留的反應”。

自6月1日以來，由於擔心第二波疫情來襲，半島進入封鎖狀態，對當地的外國旅行者實施新的限制措施，如果他們離開韓國，將有失去居留證的風險。

這些措施讓人想起日本實施的限制措施，引起了工商界和使館的批評，他們認為這些措施具有歧視性。一個擁有50名員工，在首爾長期經營的歐洲企業老闆說，“我覺得被出賣了”。

接受新常態

韓國文化部長，韓政府發言人樸良宇（Park YANG-WOO）6月8日接受費加羅報採訪時說，我們仍然處在警戒之中，但我們已從今年1月開始採取的非常嚴格的社會距離措施，過渡到一種限制措施和日常活動並存的新常態。只要沒有抗冠狀病毒的疫苗或藥物出現，我們就不能回到以前的生活。所以我們接受新常態。現在我們在全國範圍內，要讓每天新增病例不超過50例。同時，我們要為第二波疫情的可能到來做準備。

韓國抗疫成功三原則和三件事

在介紹韓國成功控制疫情的經驗時，韓國政府發言人樸良宇說，我們應對疫情是基於三個原則：開放，透明，公民參與。我們從未關閉邊境，只追蹤旅行者，也沒有隔離整座城市，沒有封鎖交通，我們保持公民的通行自由。做到這些需要做三件事：測試，追蹤和治療（對病人立即隔離）。我們進行大量的預防性測試，每天最高測試兩萬人，截止到5月27日，測試了85萬人。大量測試是控制疫情成功的原因之一。為了大家的利益，我們希望可以共享我們應對Covid的知識專長。

後疫情時代“無接觸”文化

在談到後Covid疫情時代時，韓國文化旅遊部長樸良宇說，Covid將改變文化。疫情過後，應該創造一種減少面對面接觸的新生活方式，我們稱之為“無接觸”生活。包括人工智能和5G等新技術的第四次工業革命將可以支持這種無接觸生活方式。我們需要創出這些技術的新用途。這將動搖現在的政治，經濟乃至教育，引發變革。此外，在危機期間，在線文化活動也急劇增加。我還宣布了加強國內旅遊業的重大措施。