斯托爾滕貝格：北約及同道國家應直面應對中國霸凌和脅迫

北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg ）6月8日在發表演講時表示，北約跟亞太的同道民主國家，應共同直面應對來自中國的霸凌和脅迫。

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斯托爾滕貝格在講話中指出，中國與俄羅斯地合作正在不斷加強，而這兩個國家則共同對歐洲構成日漸嚴重的威脅。他對此希望北約在國際事務中發揮更大的政治作用，並幫助亞太地區國家應對中國的影響力上升。斯托爾滕貝格在當天發表了題為”北約2030-在一個國際競爭不斷加劇的世界中增強聯盟”的講話。他表示，“中國的崛起從根本上改變了全球軍力的分布，對開放的社會和個人自由的威脅倍增，並加劇我們價值觀和生活方式的競爭。”

斯托爾滕貝格說，北約成員應該對安全問題採取更全球化的方法，不同於以歐洲和北美為中心的傳統方針，應採取橫跨全球的方法。他指出，“展望2030年，我們需要與志同道合的國家如澳大利亞、日本、新西蘭、韓國更加緊密地合作，捍衛我們數十年來保持安全的全球規則和機構，在太空和網路空間、新科技和全球軍備控制方面制定規範和標準，最終要維護一個自由和民主的世界，而不是擁護一個霸凌和脅迫的世界。”

斯托爾滕貝格稱，“北約不認為中國是新的敵國或對手。但是中國已經投入世界上第二高的國防預算，他們在大力投資於現代軍事能力，包括射程可以達到所有北約盟國的導彈。”他談到，“我們在非洲和北極地區也看到中國軍隊。我們看到中國在關鍵的基礎設施上進行投資。中國與俄羅斯的合作越來越多，所有這些動作都對北約盟國的安全造成威脅。”

斯托爾滕貝格坦言，“在中國崛起的同時，俄羅斯仍然對西方安全構成嚴重威脅，我們看到俄羅斯會對鄰國使用軍事力量。”他說，“俄羅斯正在部署SSC-8新型導彈（9M729巡航導彈），該導彈的射程可以到達歐洲各個城市，並降低了在武裝衝突中潛在使用核武器的門檻。”與此同時，他警告說，新成型的中俄合作關係熱衷發動信息戰，他們都喜歡進行宣傳戰，“試圖分裂我們，破壞北約盟國的信任。”斯托爾滕貝格指出，北約為阻止新冠肺炎疫情危機轉變成安全危機，將繼續努力工作。他強調，“我們將團結起來揭露這些虛假信息與他們進行頑強鬥爭。這些人是不會得逞的。”

斯托爾滕貝格稱，“西方的開放社會和新聞自由有足夠的抵抗力，我相信真理將佔上風”。他直言，“在新的全球平衡中，連美國也不能只靠自己的力量，與中國相比，美國不是唯一的超級大國了。很快，中國將成為世界上最大的經濟體，他們正在引領許多先進技術的投資，包括人工智能、量子計算等。”斯托爾滕貝格強調，“更重要的是，我們必須站在一起，北美和歐洲需要站在一起，因為我們不能獨自應付中國的問題。”

此外，斯托爾滕貝格周三在接受英國廣播公司（BBC）採訪時表示，相信英國政府的網絡設計方案將能保護他們的網絡，確保英國擁有安全的5G網絡。他說，“因此，我認為現在對如何確保實現這一目標進行新的評估也很重要。”英國政府曾在今年早些時候決定允許華為參與其5G網絡建設；作為對中英關係進行更廣泛重新評估的一部分，英國國家網絡安全中心(National Cyber Security Centre)正在分析相關決定。

採訪中，斯托爾滕貝並重申中國正在不同領域向北約國家挺進，包括在北極、網絡和關鍵的基礎建設及通訊領域。他談到，“所以這並不是關於將北約派到南中國海，而是對中國正在向我們挺進（的形勢）作出回應”。北京方面，中國外交部發言人華春瑩在當天就斯托爾滕貝稍早的講話回應指，“我們也注意到斯托爾滕貝格秘書長關於不把中國作為對手的表態。她稱，當今世界，雖然部分地區存在動蕩和不穩定，但總體上和平、發展與合作仍是時代潮流。”

華春瑩稱，“中國始終堅持走和平發展道路，一直並將繼續為促進世界的和平與發展作出應有貢獻。中國始終奉行防禦性國防政策，人均國防開支遠遠低於其他大國。中國的發展給世界帶來了機遇，沒有對任何國家、任何人構成威脅。”她表示，“希望北約繼續樹立正確的中國觀，理性看待中國發展，多做有利於維護國際和地區安全與穩定的事。中方願在平等和相互尊重基礎上同北約加強對話。”