朝鮮官員斥美國無資格干涉朝韓事務

金正恩在朝鮮中央軍事委員會會議上講話，照片由朝鮮官方KCNA2020年5月24日發布

針對美國就朝鮮宣布切斷朝韓之間一切聯繫表達遺憾，朝鮮官員周四（6月11日）表示，美國沒資格對朝韓之間的事務說三道四，如果美方希望即將迎來的總統大選能順利進行，閉上嘴巴才符合自己的利益。

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朝鮮外務省負責美國事務的局長權正根周四通過朝中社說，朝韓關係若出現改善，美國便忐忑不安試圖阻撓，朝韓關係若降溫，美國則以表達擔憂，其“雙重態度”令人“厭惡”。

他說，如果美國希望年底的總統選舉能順利進行，就應該管住嘴巴，首先管好自己內部事務

法新社報道指，平壤對美髮出這一隱性威脅正值美朝領導人新加坡歷史會晤兩周年剛剛過去兩天之際，這一朝美元首的首次峰會除了具有象徵意義之外，對半島無核化的宣言表述含糊。而自去年2月在河內舉行第二次“特金會”失敗之後，朝核談判始終陷入僵局。

一些專家認為，平壤對美國沒有就取消對朝國際制裁讓步而強烈不滿。迄今為止，朝鮮將其憤怒集中對向首爾、而不是華盛頓，最近幾個月朝鮮來不斷進行武器試射尤其顯示了這一點。

幾天來平壤連續對首爾口誅筆伐，並在周二宣布切斷與韓國的一切官方聯繫。

美國國務院九日對朝方的這一決定表達失望，並敦促朝鮮重返外交與合作的道路。

據報道，為保障盟友韓國免受來自朝鮮的威脅，美國現有在韓常駐美軍28500人。