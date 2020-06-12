叢培武：孟晚舟案是政治事件 美國是中加關係麻煩製造者

中國駐加拿大大使叢培武在周四接受路透社採訪時表示，美國正在利用華為首席財務官孟晚舟的案子來製造中國與加拿大之間的摩擦。

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2018年12月，根據美國司法部的司法協助要求，孟晚舟在加拿大溫哥華轉機時被捕，隨後美國向加拿大提出了引渡要求。根據美方的起訴書顯示，華為和孟晚舟被控參與了一個欺詐計畫，通過其受控星通公司（Skycom Tech Co Ltd.）為華為獲得被禁止出口到伊朗的美國產品和技術，並誤導滙豐銀行將資金轉移出伊朗。

在採訪中，被問及是否認為加拿大司法體系具有獨立性時，叢培武提到了特朗普在2018年12月的言論。當時特朗普曾對路透社稱，如果對國家安全有利或者有助於與中國達成貿易協議，他將干預美國司法部指控孟晚舟的案子。叢培武提出，特朗普的言論表明，“孟晚舟案”並非一起單純的司法案件。他說，“我們認為，這實際上是美國為了打壓中國高科技公司而策畫的一起嚴重政治事件。”

叢培武在採訪中還談到，“美國一直在利用加拿大，美國是中國與加拿大關係中的麻煩製造者。”孟晚舟事件發生不久後，兩名加拿大人康明凱、邁克爾因被指涉嫌從事危害中國國家安全活動而被捕，叢培武在採訪中稱他們，“健康狀況良好”。他稱，但領事探視仍由於防疫措施而暫停，“當形勢好轉時將會恢復”。

當地時間5月27日上午，加拿大不列顛哥倫比亞省高等法院曾就“孟晚舟案”做出裁決，認定孟晚舟符合“雙重犯罪”標準，將對引渡案繼續審理，孟晚舟未能獲釋。叢培武在採訪中並沒有透露中國是否將對這一裁決實施報復。而該裁決將延長孟晚舟為避免被引渡而進行的法律程序。

事發後，中國駐加拿大使館隨即駁斥指，加方協助美國打壓華為的行動，美、加濫用其雙邊引渡條約，並專橫地採用強迫手段限制孟晚舟，嚴重侵害了中國公民的合法權益。中方大使館強調，中國政府堅決捍衛中國公民及企業的正當、合法權益，並敦促加方認真對待中國的嚴正立場以及關切，立即釋放孟晚舟，不要一意孤行。