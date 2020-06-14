全球新冠病毒感染與死亡累積人數繼續攀升
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據俄羅斯新冠疫情防控指揮部表示，過去24小時，全國新增8835例新冠肺炎確診病例，累計病例達52萬8964例。俄新冠疫情防控指揮部表示，單日新增119例死亡病例，全國累計死亡病例6948例。過去24小時，俄羅斯有5409人出院，全國累計治癒28萬0050人。
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巴西衛生部13日晚公布的最新數據顯示，過去24小時巴西新增新冠確診病例2萬1704例，累計確診85萬0514例；新增死亡892例，累計死亡4萬2720例。巴西累計確診和死亡病例數都僅次於美國，排在全球第二位。
根據法新社的統計，從區域來看，歐洲累計確診238萬2860例，18萬7405死；美國和加拿大累計確診215萬9686例，12萬3216死；拉丁美洲和加勒比海地區累計確診157萬9124例，7萬6672死。
亞洲累計確診80萬8221例，2萬2449死；中東地區累計確診55萬4472例，1萬1485死；非洲累計確診22萬7430例，6137死；大洋洲累計確診8698例，131死。
中國官方公布，13日中國共新增57例確診病例，其中本土病例38例，包括北京36例，遼寧2例。