新冠疫情

全球新冠病毒感染與死亡累積人數繼續攀升

新冠病毒 © 路透社

據俄羅斯新冠疫情防控指揮部表示，過去24小時，全國新增8835例新冠肺炎確診病例，累計病例達52萬8964例。俄新冠疫情防控指揮部表示，單日新增119例死亡病例，全國累計死亡病例6948例。過去24小時，俄羅斯有5409人出院，全國累計治癒28萬0050人。