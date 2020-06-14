特朗普西點軍校演講：我們不是世界警察 迴避示威話題

美國總統特朗普6月13日參加了西點軍校2020屆畢業生的畢業典禮並發表演講。他在講話中表示，美國軍隊的職責不是重建海外國家，而是保衛美國的國家安全。他強調，“我們不是世界警察”。

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特朗普在演講中面對台下遵守防疫社交距離的1100多名陸軍學員表示，“美國是人類歷史上最偉大的國家”。他宣稱，“你們每一位都是在美國歷史上最關鍵的時刻開始你們的陸軍生涯的。我們正在恢復根本原則，即美國軍人的職責不是去重建海外的國家，而是強力保衛我們國家免受外敵的侵略。我們正在終止無休止戰爭的時代。取而代之的是重新將重點明確放在保衛美國的關鍵利益上”。

特朗普強調指，“美國軍隊的職責不是去解決很多人甚至從未聽說過的遙遠土地上的歷史衝突。我們不是世界警察，可要讓我們的敵人知道：如果我們的人民受到威脅，我們將毫無遲疑地開始行動。從今往後，當我們投入戰鬥時，我們就只為勝利而戰”。

演講中，特朗普重申，為了重新建設美國軍隊，由他領導的政府已經投入超過兩萬億美元的經費購置新型艦艇、轟炸機、數百架軍用直升機、戰鬥機、新式坦克和導彈等，並研製超高音速的導彈，還成立了太空軍。其目的就是確保美國軍隊擁有世界上最好的裝備與科技，繼續是世界上最強大的軍隊。講話中，他還鼓勵西點畢業生們要維護美國的核心價值，發揚團結、自由與平等的傳統去保衛國家。他並感謝美國軍隊在幫助對抗疫情方面作出的巨大貢獻。

特朗普說，“我想藉此機會向美國各軍種的所有現役、後備役軍人和國民警衛隊表示感謝，感謝他們挺身而出去幫助抗擊這個看不見的敵人，即從一個叫中國的遙遠土地上傳到我們海岸上的新型病毒。我們將消滅這個病毒。我們將根除這場瘟疫”。值得一提的是，面對近期美國暴發的反種族歧視抗議和騷亂，特朗普一度曾威脅要在美國本土動用軍隊來平息事態。他的這一發言不但引發廣泛爭議和批評，國防部長馬克·埃斯珀、司法部長巴爾和美軍參謀長聯席會主席馬克·米利都相繼公開表達了反對意見，並在私下為此與總統進行爭論。

面對西點軍校的學子，特朗普並未直接談到有關抗議的問題，只是表示，“我也要感謝國民兵的男女成員，對颶風和天然災害帶來的挑戰所做出的因應，確保了街上的和平、安全和憲政法治。”