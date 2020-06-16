新冠疫情繼續令人擔憂 全球感染風險依然嚴峻

法新社消息，據英國醫學雜誌《柳葉刀》星期二發表的研究文章指出，全球有近3億5千萬人面臨遭受新冠病毒的嚴重感染，可能需要住院治療。英國科研究人員對全球188個國家的情況進行了研究，根據新冠病毒對不同的年齡、性別和健康狀況的人群所造成的傷害而得出上述預測。

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該研究報告顯示，全球22%的人口，即大約17億人會因為其中的一項風險而染上新冠病毒重症。年輕人口比例大的地區感染風險也最低，例如在非洲，只有16%的人面臨嚴重感染新冠肺炎的風險，即在非洲13億人口中只有2億8千3百萬人，而在歐洲這一比例則高達31%。

目前全球新冠病毒感染人數已經超過800萬，其中逾半在美國和歐洲，而拉丁美洲感染數則直線飆升。據韓國中央防疫對策本部16日消息，截至當天0時，韓國較前一天新增34例感染新型冠狀病毒確診病例，累計確診1萬2155例。單日新增的病例連續兩天在40例以下。另外，前一天新增1例死亡病例，累計死亡278例。平均病死率2.29%，隨着年齡增長而急劇升高。60至69歲年齡群病死率為2.57%，70至79歲病死率10.06%，80歲以上高達25.75%。

新西蘭政府今天表示，新增兩例新冠病毒感染病例，兩名患者最近都從英國返回新西蘭。這兩起境外移入病例打破新西蘭連續24天零確診的紀錄。新西蘭上週宣布沒有任何新增病例或現有病例後，解除所有社交與經濟限制，但仍維持邊境管制。新西蘭成為全球頭幾個宣布重返疫情前正常生活的國家。