消息：蓬佩奧與楊潔篪周三在夏威夷會晤

法新社報道援引多方消息指，美國國務卿蓬佩奧本周三將在夏威夷的一個美軍基地會晤中國代表團，討論自今年年初以來嚴重惡化的美中關係。

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美國新聞網站Politico此前最早報道有關會面安排的消息。周一香港《南華早報》援引一位未具名消息人士的話稱，中國主管外事工作的中央政治局委員楊潔篪將代表中方參加與蓬佩奧的會晤。會議預計將在夏威夷的希卡姆空軍基地(Hickam)舉行。

報道援引另一消息人士指，蓬佩奧預計將於周二離開華盛頓前往夏威夷，會議將於周三在夏威夷舉行。

消息指，會晤可能的議程包括新冠病毒應對、軍備控制、貿易、香港、朝鮮和雙方針鋒相對的針對新聞媒體的行動等。

美國國務院和白宮目前未尚未對此置評。

中國外交部的表示是，中美兩國間“保持着溝通”。

蓬佩奧與楊潔篪的上一次接觸，是4月15日二人就新冠疫情通電話討論。此後，美中關係不斷惡化。

蓬佩奧是美國批評中國應對新冠疫情衝在最前沿的官員，他譴責北京故意隱瞞新冠疫情的嚴重程度，從而導致病毒其後在全球的蔓延，造成全球43萬人死亡，美國11.6萬人死亡，北京應對此負責。

更有甚者，他公開表示相信新冠病毒儘管為自然產生，但很可能是從武漢一個實驗室所泄漏，對此北京方面給予了嚴詞否認。

美中關係跌至多年來最低點，5月中旬，美國總統特朗普甚至暗示可能會切斷與北京的聯繫。而中國政府新近在香港推進被華盛頓視為威脅香港自治地位的國安法，更加劇雙方的關係惡化，蓬佩奧此前在美國國會的作證，認定香港不再具備高度自治，為美國取消對香港的貿易特殊待遇鋪平道路。

法新社報道指，從貿易戰到人權議題、再及美國就中國在南中國海軍事化的批評，影響美中關係的糾紛議題為數眾多。