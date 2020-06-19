英國駐華使館系統性回應涉港中媒報道：中英聯合聲明至今仍然有效

英國駐中國大使館在周五通過微信公眾號，針對中國媒體近期涉及香港問題和英方態度的報道，進行了一系列的回應和澄清。但有相關報道指，這一文章隨後遭到了微信的屏蔽。

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英國駐華使館最新通過微信刊登了一篇題為“關於香港問題的更正說明”的文章。文章並就中國多家媒體有關香港問題和英方態度的報道加以澄清和回應。該文以首先列舉中國媒體報道概要和相應鏈接，並附上英方回應的方式向讀者介紹了就所涉問題來自英國的態度。例如，澎湃新聞在今年6月6日曾刊登了一篇題為“英國敞開大門歡迎‘港獨’？梁振英的回應亮了”的文章，並指英國支持港獨，對此英使館回應指，“這不是真的，英國明確承認在一國兩制的框架下香港是中國的一部分。英國希望這個框架可以持續下去，也是香港的和平與繁榮的關鍵。”

另有中新網在10日刊登了題為“外交部：中國政府治理香港的法律依據與《中英聯合聲明》無關”，意指“中英聯合聲明是歷史文件，不具備現實意義”，對此英使館則回應表示，“中英聯合聲明是在聯合國登記在案的具有法律效應的國際條約，自1985年6月12日至今仍有效。”英使館稱，“這份中英兩國之間的協議明確了香港的高度自治權，除外交和防禦等事項，其享有的權利和自由50年不變（到2047年）。聲明稱：‘香港現有的社會和經濟體系，以及生活方式將不會改變，’其中包括‘權利和自由’。中方的承諾，包括對權利和自由的表述，獨立司法和法制，是香港保持繁榮和其生活方式的關鍵。”

此外，該文還囊括了新華社9日報道，強調“香港事務是中國內政”。對此，英使館回應指，“為維護世界和平與安全，每個國家都應該尊重並支持國際法。新國家安全法違背了《中英聯合聲明》中中國對國際社會的責任。《中英聯合聲明》保障了香港的行政、立法和獨立司法高度自治，直至2047年。聲明中英兩國認可，且在聯合國登記在案。直至今日依然有效。”英方稱，“新國家安全法有進一步分裂香港脆弱的社會體系的風險。因此，我們與其他國家一道敦促中國重新考量，為回歸和平和諧作出努力。”文章另提到，中國新聞網曾於13日報道提出，香港民眾歡迎新國家安全法的通過 。對此，英使館回應稱，“的確，一些香港民眾支持這項法律。但並非所有人都支持。香港是一座擁有700萬人口城市。290萬人（不到該市的一半人口）參與了由香港中聯辦策畫的調查。據一份大眾的報紙——《明報》調查，64%的香港民眾反對這項法律。”

文章進一步提到，新京報曾在5月28日報道強調，港區國安法立法是中國全國人大依法辦事，英使館則回應稱，“新國家安全法在《基本法》中不存在正當的法律依據，且違背了《中英聯合聲明》。”此外，文章還提到了中國媒體對美國反種族歧視抗議和騷亂的報道。例如，搜狐網9日登文指，面對美國國內的暴亂，英國是有偏見的，不願意譴責香港的暴力行為。英使館回應稱，“英國支持和平示威的權利，無論發生在哪裡。對於香港，我們一直很明確的表示支持和平示威，但是暴力示威和毀壞公物是不能接受的。”

英方指，“在我們提交給英國議會的《香港問題半年報告》中指出：‘英國一貫明確，暴力示威和毀壞公物是不能接受的’。在去年7月1日香港立法會遇襲後，時任英國外交大臣表示：‘任何暴力行為都是不能接受的’。七國集團領導人8月26日發表聯合聲明，呼籲結束暴力行為。英國外交部發言人11月11日表示，‘我們對持續的暴力事件表示嚴重關切’。英國首相在下面的推特中譴責了上周末（6月13日和14日）在英國示威活動中發生的暴力事件。”央視6日則批評認為，西方不對美國的警察暴力進行譴責，這是雙重標準的表現 。

對此，英使館重申，“英國支持和平示威的權利，無論發生在哪裡。對於香港，我們一直很明確的表示支持和平示威，但是暴力示威和毀壞公物是不可以接受的。我們對在美國、英國和其他國家發生的黑人的命也是命示威活動的立場也是如此。由於中國的防火牆，中國民眾沒法看到英國在這個問題上表達的關切。以下是一個例子，英國駐美國大使在推特上表達了她的態度。”

還有中國媒體指出是外國干涉引起了香港的抗議活動 。對此，英使館回應稱，“香港民眾抗議是因為他們擔心他們的生活方式和高度自治受到威脅。有關英國或其它國家以某種方式組織抗議活動的說法是錯誤的。我們希望中國能與國際社會合作，守護香港繁榮發展，而不是做出虛假的指控。”英方指，“正如英國首相所說：‘英國並不試圖阻止中國的崛起；相反，我們將在我們利益交彙的所有問題上並肩努力，無論是貿易還是氣候變化。我們希望在相互尊重和承認中國在世界上地位的基礎上，建立一種現代和成熟的關係。正是因為我們歡迎中國成為國際社會的主要成員，我們才希望中國遵守國際協定。’”值得一提的是，有媒體報道，在英國駐華使館將這一文章在微信發布數小時後其便遭屏蔽。