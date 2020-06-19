【視頻】美國在種族議題緊張背景紀念奴隸制廢除155周年

美國6月19日將紀念廢除奴隸制155周年，今年紀念活動的背景是美國非裔喬治 弗洛伊德之死引發美國空前的反種族主義浪潮。從紐約到洛杉磯，預計成千上萬人將參加周五這一天的“六月節”（Juneteeth）廢奴紀念抗議活動。這一紀念日來自於1865年的6月19日、 奴隸制在德克薩斯州被正式廢除。但155年後，再次發生的悲劇事件讓美國人認識到，種族主義仍然滲透在美國社會中。

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喬治 弗洛伊德之死引發全美衝擊波，在“黑人的命也是命”口號下的反種族主義、反警察暴力示威規模空前，而總統特朗普對抗議活動的應對威脅被批評帶有“種族主義色彩“。

特朗普此前計畫6月19日這一天在俄克拉荷馬州塔爾薩市舉行他的首場競選集會，更被視為是挑釁。原因不僅是6月19日的特殊紀念意義，同樣，該城也是1921年發生了美國最嚴重種族騷亂之一的城市，200多非裔被白人所殺。迫於輿論壓力，特朗普最終宣布集會推遲到6月20日舉行。

在“六月節”紀念前夕，美國國會大廈撤出了4位19世紀南方邦聯陣營的前議長肖像畫，民主黨人眾院議長南希 佩洛西下令採取這一具有象徵性的行動。

佩洛西同時還籲移下周起移除國會大廈的11座南方邦聯雕像。一個跨黨派委員會正在審查這項要求。

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