歐盟敦促中國立即釋放余文生等被押人權人士

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利的發言人6月19日表示，敦促中國政府立即釋放包括人權律師余文生、高智晟和維權人士黃琦等被押的中國大陸人權活動人士。據悉，中歐峰會將於下周一以線上的方式舉行。

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歐盟發言人強調指，“我們要求（中方）立即釋放余文生，他的權力未受到尊重”。此外，歐盟還要求中國政府立即釋放包括黃琦、李昱函、戈覺平、秦永敏、高智晟、伊力哈木•土赫提、紮西文色、吳淦和劉飛躍等民間人權活動家。歐盟發言人稱，“在經過了超過900多天的關押後，中國著名人權律師余文生在2020年7月17日被判入獄4年。”

歐盟發言人指出，“根據中國的刑事訴訟法和國際法義務，被告有權享有公正及未經超常拖延的審判，適當的辯護和自己選擇律師的權利。 余文生的相應權利則並未得到尊重。”該發言人指，“歐盟希望中國確保充分尊重法治，為進行公正的審判提供保障，並對所有就人權維護者及家人遭到任意拘留、虐待和酷刑的案件進行全面調查。”

據悉，中國總理李克強與歐盟委員會主席馮德萊恩、歐洲理事會主席米歇爾的2020年度中國─歐盟領導人峰會，將於22日開始的一周中以線上視頻會議的方式進行。此次峰會原計畫於3月底在中國舉行，但因疫情推遲。此前，中國副總理劉鶴與歐盟委員會執行副主席東布羅夫斯基斯、中國外長王毅與博雷利並分別召開視頻會議為這一峰會作出了準備。

此外，6月3日，德國總理默克爾的發言人宣布，本定於9月中旬於德國萊比錫舉行的中歐領導人特別峰會因新冠肺炎疫情延期。