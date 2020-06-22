李克強：中歐合作遠超競爭 雙方呼籲年內達成中歐投資協定

中國總理李克強6月22日以視頻方式同歐洲理事會主席米歇爾、歐盟委員會主席馮德萊恩共同主持了第二十二次中國－歐盟領導人會晤。雙方領導人在會議上重申致力將在今年達成中歐投資協定。

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據香港電台報道，李克強在會晤中強調，中方高度重視與歐盟的關係，指中歐是全面戰略夥伴，“合作遠超競爭，共識遠超分歧”。他表示，中國願意與歐方在世界貿易組織改革等問題上保持溝通，建設性參與應對氣候變化多邊進程，深化疫苗與藥物研發等合作，共同努力早日戰勝疫情。

李克強提出，中國堅定不移擴大開放，致力為各國企業創造市場化、法治化、國際化的營商環境，希望歐方同樣保持貿易與投資市場開放，放寬對華出口限制，認為中歐擴大雙向開放，可以更好實現互利共贏。

此外，會談上，雙方認為中歐投資協定談判取得進展，期待達成高水平的協定，同意盡最大努力，儘快就公平競爭方面的規則，達成共識。

此前，中國駐歐盟使團團長張明就是次會面表示，此次會晤有望進一步促進中歐雙方戰略互信和互利合作，提升務實合作水平，為疫情之後的雙邊關係發展指明方向。

路透社當天則引述一名協助籌備會議的匿名歐盟高級官員的話說，“我們準備與中國合作。但我們也希望中國承擔起全球最大經濟體之一的責任。”報導指出，預計雙方會後不會有任何聯合聲明。