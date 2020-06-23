不滿蔡英文在民主高峰會視訊演說兩岸升高齟齬

台灣總統蔡英文19日在哥本哈根民主高峰會上以影片演講，宣揚台灣民主與抗疫經驗。中國國台辦發言人朱鳳蓮22日批評，這是藉非政府組織（NGO）平台、別有用心的政治操作。台灣陸委會則反駁說，北京當局無權置喙。

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「哥本哈根民主高峰會」（Copenhagen Democracy Summit）今年因為疫情，改采視訊方式舉辦。蔡英文受邀在19日發表預錄的演講，主持人以「中華民國台灣總統」介紹蔡英文出場。

國台辦發言人朱鳳蓮答覆詢問指出，民進黨當局領導人利用一些非政府組織的平台，打着「民主」的幌子進行別有用心的政治操弄，對香港事務指手畫腳，「再次暴露其借各種場合、以各種名義在國際上謀獨的政治本性」。

朱鳳蓮奉勸民進黨當局放棄台獨分裂圖謀，停止在國際上的所謂外交突破，並敦促有關國家恪守一個中國原則，不為台灣方面在國際上謀獨提供任何舞台和便利。

另外，美國公布2019年「中國軍力報告」，內容指中共比2018年多出800多枚飛彈；台灣行政院長蘇貞昌22日在答覆媒體詢問是否對台威脅也將增加時說，中國政府此時應全心全力防止疫情擴散，但中國仍不斷機艦繞台，對區域和平穩定多有困擾，令人遺憾。

國台辦發言人朱鳳蓮則批評蘇貞昌是藉美國的中國軍力報告來「惡意攻擊大陸、挑動兩岸對立，刻意混淆台獨與台灣，再次暴露其頑固謀獨的本質」。

台灣陸委會22日深夜發表聲明指出，台灣民主自由理念與價值受國際肯定，蔡總統應邀參加國際民主論壇，闡述台灣民主成就，北京當局無權置喙。

陸委會說，大陸方面始終絲毫無法理解台灣民意、動輒以武力威嚇，本質上就是對民主治理的畏懼與專制思維的僵化，對此深感遺憾。

陸委會強調，台灣人民堅定反對「一國兩制」已是定論，中共妄圖以對台動武來破壞台海現狀及區域和平、威脅台灣接受統一是絕不可能得逞的，蘇貞昌院長所說的都是事實。

陸委會表示，近期解放軍機艦不斷在周邊騷擾尋釁、更揚言貫徹「反分裂國家法」，這種非和平的戰爭準備行徑，已嚴重違反國際法及國際關係和平原則，台灣人民及國際社會堅決反對，政府也絕不允許對岸無端挑釁，捍衛主權安全絕不退讓。