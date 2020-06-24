日本防衛大臣否定博爾頓回憶錄涉日相關內容

日本防衛大臣河野太郎在6月23日的記者會上，在談及曾任美國總統國家安全事務助理的博爾頓在23日出版的回憶錄中披露，去年7月博爾頓訪日時，曾告知日本政府高官稱，要求日方每年分攤約80億美元的在日美軍的駐留費，對此河野太郎指出：美國在這件事上沒有提出過什麼要求。對博爾頓的記述加以否定。

廣告 繼續瀏覽後續

而日本官房長官菅義偉在22日的記者會上談及此事時指出：這並非事實。

菅義偉指出：現在關於在日美軍駐留費用的特別協定，到2021年3月有效，而目前關於新的特別協定的交涉，還沒有進行。

菅義偉否定有關美方要求增加日本對於駐日美軍費用的負擔的說法，他還指出：現在駐日美軍的駐留經費，基於日美兩國政府的共識，適當地分擔。

據報道：博爾頓在回憶錄中稱，博爾頓訪日時向時任日本國家安全保障局長的谷內正太郎解釋了“為何特朗普總統希望（日本）每年分攤80億美元”的理由。據稱，他在同一時期也向韓方提出了50億美元的分攤要求。

據美國國防部公布的數據顯示，截至2018年9月底，駐日美軍人數約為5.4萬人。日本在2019年度預算中，美軍駐留相關經費為3888億日元，其中基地的人工費等由美國支付，實際由日本負擔的“關懷預算”為1974億日元。

總統特朗普多次提及讓日本增加經費負擔，日本政府相關人士也曾透露過，2019年7月，時任總統國家安全事務助理的博爾頓訪問日本之際，曾要求日本方面大幅增加駐日美軍經費負擔。美國外交雜誌《外交政策》2019年11月15日以多名美國政府官員為消息源報道，博爾頓要求日本負擔的軍費增至80億美元，是目前的4倍。日本認定美國所提漲幅不現實，表示日本在美國盟國中負擔駐紮美軍費用比例已是最高，拒絕美方要求。

而據共同社2019年11月16日報道：日本政府消息人士16日透露稱，圍繞駐日美軍駐留經費負擔（溫馨預算），美國特朗普政府曾向日本政府要求增額至目前的5倍。7月時任總統國家安全事務助理博爾頓訪日之際傳達此要求，日方表示了拒絕。關於駐留經費負擔，2019年度預算中計入約1974億日元（約合人民幣127億元），單純計算的話，美方提出的是超過9800億日元的巨額要求。