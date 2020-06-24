美籌畫向歐洲30億美元產品征關稅 美歐貿易糾紛進入報復輪盤

彭博社6月24日援引美國貿易機構的一份文件稱，美國正在籌畫向法國，英國，德國和西班牙進入美國的產品徵收關稅，涉及產品價值約在31億美元，合歐元27.4億。

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這份報道指出，特朗普政府本次思考是否要徵收的歐洲產品關稅，可能引發更大範圍的跨大西洋貿易戰。根據本周二更新的一份聲明，新增關稅涉及歐洲的橄欖，啤酒，杜松子酒，卡車等等，與此同時增加飛機，奶酪，酸奶等歐洲產品的關稅。這份聲明的公示時間截至7月26日。

去年10月，世貿組織允許特朗普向歐盟出口進行補償性徵稅，來彌補美方因歐洲向空客進行補貼出現的損失，這是歐美15年曠日持久貿易戰當中，美國階段性小勝的一步。但接下來，世貿組織預計將判處歐洲一則對波音公司的徵稅屬於合理。雙方對彼此加關稅，已經進入一種“報復輪盤”。美國貿易代表萊特希則表示，他的目標是增加關稅，以便讓歐盟同意達成協議。歐盟貿易專員羅翰在6月初曾經表示，美國近幾周以來給歐盟加壓，如果繼續下去，歐盟將沒有太多選擇，只能繼續報復性給美國產品增稅。但萊特希則信心滿滿，他表示“歐盟在對美國產品加稅的問題上沒有有效的基礎，美國將會繼續迫使歐盟談判出一個出路來”。