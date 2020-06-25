俄羅斯修憲公投今天打響

是否同意普京繼續做總統，至少直到2036年 ?是否同意普京的保守主義愛國思想寫入憲法？6月25日星期四，俄羅斯人開始了為期一周的修憲公投，投票工作7月1日結束。

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實際上，這場“全民諮詢”的官方日子原本定在了4月22日，但因為新冠病毒大流行而推遲到7月1日。但俄羅斯政府在6月25日就開放了投票站，這是為了疏導人流，減少同一時間投票站里擁擠的人群，並在各個投票站設立了消毒液等安全設備。目前俄羅斯是新冠病毒確診感染人數全球第三高的國家。

今天開放的修憲公投投票站橫跨11個時區，從符拉迪沃斯托克到莫斯科，投票的人們戴着口罩，戴着手套，把各自的意見塞入投票箱。法新社彼得堡站傳回了一些當地投票民眾的想法。部分年長人士投票希望普京能夠再次參選總統，一些中年人則雖然不抱希望能夠通過修憲公投阻擋普京連選，但認為能做的，只有投下反對票。畢竟修憲公投尚未結束，但改版之後的憲法，早已經在俄羅斯各大書店開始上架銷售，當中包括有關婚姻“神的旨意”，只能是異性結合；加強總統職權，退休金衡量標準等內容。

俄羅斯現行憲法設立於1993年，如果本次修改，那麼將是其第一次修改版。俄羅斯政府在今年1月提議修憲，此後這一提議迅速在議會得到通過。根據俄羅斯獨立民調機構列瓦達的數據，從2018年到2020年5月，民眾對普京的支持率從79%下跌到59%。而對於修憲，俄羅斯國營民調研究中心數據顯示，有71%的人會投下反對票。但24%-25%的人表示，不相信計票，“肯定有貓膩”。