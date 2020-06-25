日本宣布棄用美國反導陸基宙斯盾系統

6月25日星期四，日本政府證實，在日本本土棄用美國反導陸基宙斯盾系統。10天前，日方曾宣布暫停這一系統，理由是昂貴，又引發民眾擔憂。

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日本防衛大臣河野太郎在一場會議期間宣布，“國家安全委員會已經就此事進行了探討，達成共識，認為應該取消部署陸基宙斯盾系統”。當天晚些時候，河野太郎還表示，東京和華盛頓雙方已經在商討，放棄這一系統之後，面對朝鮮的威脅，該如何自保。河野太郎在一場新聞發布會上強調，“朝鮮發出一種威脅，日本正在和美國討論如何改善日本的自我防禦反導能力”。

安倍政府在2017年給陸基宙斯盾系統開了綠燈，當時朝鮮在靠近日本處增加頻率試射導彈，這一系統當中的一組本來應該安裝在日本北部秋田，另外一組在西部的山口。但是，它的採購，和30年間需要的維護費用，一度被預計將達42億美元，事後日本政府更是發現，實際操作起來，費用將會螺旋上升。而安裝地的民眾也很擔心是否會受到影響。上周，安倍本人曾經承認，其政府無法繼續討論宙斯盾系統費用的進一步細節。他希望開啟對話，尋求替代性方案。特朗普曾多次敦促日本加大力度購買美國軍用產品，購買宙斯盾系統曾被視為安倍政府對特朗普的示好。