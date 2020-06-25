未選華為 新加坡兩大運營商選諾基亞與愛立信建5G敏感部分

新加坡的兩大主要電信運營商6月25日星期四宣布，為了建造5G移動網絡的敏感核心部分，已選擇了諾基亞和愛立信。

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新加坡政府此前批准電信運營商自由選擇與之合作的供應商，但前提是符合新加坡國家安全標準。與此同時，美國一直試圖勸服其盟國，在5G招標領域排除華為，理由是華為有可能會幫助中國政府開展間諜活動。在此背景之下，新加坡M1和Starhub聯合組成的公司宣布，已經選中芬蘭諾基亞來幫助建造無線訊號接入網絡，同時優先考慮諾基亞來處理毫米波，和5G核心的一些工程。雖然被拒絕參與核心部分，但華為與中興仍舊有機會參與5G其他部分的建設。

與此同時，新加坡電信有限公司宣布，選中了瑞典愛立信，幫助建造5G網絡當中的無線電等相關核心部分。