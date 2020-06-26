年輕人普遍反修憲 俄羅斯修憲公投彰顯代際隔閡

6月26日星期五，俄羅斯憲法修改民眾意見諮詢進入第二天。來自獨立民調列瓦達的數據顯示，本次公投，民眾意見分布，與年齡有明顯關聯。

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這份數據顯示，65歲以上的俄羅斯公民當中，65%認為國家在正確的道路上行駛，更有71%的人支持修憲，而反對者僅有11%。但在年輕人群體當中，正相反，在18歲到24歲的這一區間里，61%的人認為，俄羅斯邁進的方向不對，支持修改憲法的人只有33%，反對者佔到了45%。

事實上，18歲到24歲之間的年輕人群體從一出生到現在，只經歷過普京這一位總統。社會學家阿列克謝-列文遜表示，新生代群體更加傾向於個人自由，對傳統價值不甚上心，尤其反感一成不變的權力。對此，法新社提到了一名俄羅斯新生代代表網紅，他在6月20日的線上節目當中，譴責政府對席捲俄羅斯的艾滋病與政府的淡漠進行抨擊，這一視頻獲得了超過1百萬名用戶點贊。

但對於一些保守派東正教議員來說，這是被“西方勢力操控的一代”，年紀往往不輕的他們，也開始使用社交網絡，試圖解釋，“普京是俄羅斯第一個人們不用為之感到羞恥的總統”，不希望看到未來的俄羅斯人心裡沒有祖國，與同性結婚，“性別不明”。

莫斯科著名的萊蒙諾索夫大學學生群體當中，則有不少人認為，這場修憲的根本目的是為了讓普京繼續留任至2036年，屆時普京將達到84歲。在很多家庭里，這場公投成為了家庭成員激烈討論，試圖說服彼此的話題。