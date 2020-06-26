德州叫停解封 新冠在美再發起衝鋒

兩個月的平台期後，新冠病毒在美國再發起衝鋒，德克薩斯州被迫叫停解封；歐洲11國面臨疫情反攻高壓。

廣告 繼續瀏覽後續

截至目前，新冠病毒在全球已經導致超過48萬人死亡，美國在持續了兩個月的高位平台期之後，南部和西部的感染數字開始再次飆升，感染率直逼4月。世衛組織同時警告，歐洲多國也面臨病毒狂潮的高壓。

美國疾病防控中心數據顯示，在剛剛過去的24小時內記錄到了新增確診感染病例39818人，這一數值一夜回到4月的水平；全國新增死亡692人，累計死亡人數超過12萬人，位列全球之首。德克薩斯州也從6月初以來，成為了美國內部病毒飆升最嚴重的州之一，住院人數13天以來，天天創造新高，這周四新增確診感染者達到5996人。州長阿伯特6月26日周四被迫暫停了德克薩斯州的解封。他表示，該州最不願意看到的，是回到商業重新停滯的那段時光，但這次“重新暫停，有助於阻攔病毒擴散”。和德州一樣，美國共有29個州面臨嚴峻的病毒反攻。法新社引述聯邦政府的估測稱，基於對抗體測試的調查，大約有2400萬人已經感染病毒，這和官方感染數據相比高了10倍。蘋果公司在上周宣布，休斯頓地區的7家商店關門，如今又宣布，出於防範，再關閉佛羅里達州的14家商店。

歐洲方面，地中海國家不少海灘已經人滿為患，世衛組織區域主任漢斯-克勞格表示，歐洲有11個國家，病毒傳染出現了顯著增勢，如果繼續不聞不問，健康系統將再一次被推到崩潰。到現在為止，葡萄牙里斯本部分街區，德國西部部分地區已經重新被封禁。但與美國和巴西相比，歐洲的總體趨勢依舊是放緩的。星期四，歐盟給推動瑞德西韋治療前景開了綠燈，但直到找到有效的疫苗，專家們都不認為經濟限制，以及死亡數據，會重新回到正常數值。