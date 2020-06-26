日本東京新冠感染者連日大增  高企不下

6月26日，日本東京都又新增感染者54名，25日48人，24日55名，連續三天超過40人，從解除緊急事態第二天的5月26日開始到6月26的一個月里，東京新增感染者達842人，超過一個月來日本全國新增感染者的半數以上。

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日本在5月25日解除全國緊急事態以後，東京都感染者出現增加傾向，6月2日猛增到34人,東京在6月2日晚拉響了新冠疫情“東京警報”，都政府大樓和東京灣的彩虹橋在晚上11點亮起紅燈。

6月11日解除“東京警報”後，超出34名新增感染者的日子不斷出現，14日47人，15日48人，18日41人，19日35人，20日39人，21日35人，24日55人，25日48人，26日54人。

在26日的感染者中，20多歲與30多歲的人佔40人。

東京都內在解除緊急事態宣言以後，出現多起集體感染的現象，在東京都武藏野中央病院，到24日為止，累計有59人感染新冠，其中病院職員12人，患者47人。

同時由於從6月19日開始，所有的商業設施停業要求解禁，歡樂街的夜店陸續出現集體感染現象，6月25日檢測出的48名感染者中，有7人是實行集體檢測的牛郎店裡的工作人員。從6月開始，東京都在新宿區域共對8個牛郎店進行了新冠病毒集體檢測，確認共有89名感染者。

東京都知事小池百合子在26日的記者會上說：據專家們的意見，現在還不能考慮是第二波疫情的到來。