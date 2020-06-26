英法意西向美國遞信 要求重啟數字巨頭徵稅協商

6月26日星期五路透社披露了一份由英國，法國，意大利，西班牙上個星期聯合遞交給美國的信，當中呼籲逐漸重新恢復討論向數字巨頭徵稅的國際條約與跨境稅務改革。

廣告 繼續瀏覽後續

這封信的收信人是美國財長姆努欽，姆努欽之前叫停了經合組織框架下的數字巨頭徵稅協議討論，理由是“話題討論進展不透明”。

英國，法國，意大利，西班牙在這封信中寫道：“鑒於經合組織框架下已經在進行當中的技術工作結果，將可以逐漸令各方達成共識，允許今年年底之前簽署數字服務相關政策協議”，“這將打開與美國有關的數字服務徵稅等相關過渡期解決方案的討論”。

歐盟暫時還沒有對數字跨境稅收達成一致，尤其是布魯塞爾擔心，作為美國科技巨頭在歐洲的總部，愛爾蘭很可能堅決反對。在尚未達成歐盟協同的情況下，法國已經於去年通過了境內數字徵稅政策，這招致了美國的貿易報復威脅。美國政府開始對法國這一稅收展開調查，同時嚴密追蹤英國，意大利，西班牙的類似立法動向。這些調查極有可能成為美國貿易報復歐洲的基礎。而歐洲方面則認為，以谷歌，蘋果，臉書，亞馬遜為首的數字巨頭，正在不公平地利用低稅收政策獲利。

歐洲多國的數字巨頭跨境徵稅意願，和美國叫停討論的舉動，都在加劇雙方的貿易緊張氣氛。法國經濟部長勒梅爾認為，“達成數字巨頭徵稅協議，已經近在咫尺，這些數字巨頭，是為數不多的在這場新冠疫情當中獲利的群體之一”。

今年1月，全球137個國家同意，在經合組織框架下，今年年底之前就國際數字服務稅務達成協議。法國政府表示，“如果多邊解決途徑缺位，將產生稅收爭議，而目前全球經濟正在經歷歷史性大後退，這個時候如果爆發貿易戰，將對經濟，工作，信心，造成更嚴重的損害”。