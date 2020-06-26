默克爾：美軍留駐德國符合美國的利益

據路透社報道，德國總理默克爾為美軍留駐德國做廣告，並表示美軍駐紮德國也符合美國的利益。

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默克爾在接受《南德意志報》和其他歐洲媒體採訪時表示，“美軍駐紮德國，既為了保護德國和北約的歐洲區域的利益，也為了保護美國的利益。”默克同時確認，德國政府將不得不進一步增加國防預算。她說：“我們知道，我們必須在國防上增加開支，而且我們近年來已經明顯增加了軍費，並將繼續為我們的軍事能力這樣做。歐洲也必須比在冷戰中承擔更大的軍事費用。”就未來的跨大西洋關係，她表示：“我們在長大時就很確定，美國要成為世界強國。如果美國現在想自願擺脫這一角色，我們不得不從根本上進行思考。”

特朗普上周一宣布，將從德國撤走約9500名美國士兵，將美國駐德部隊配額減少到25000人。他多次指責聯邦政府未能履行其對北約的承諾，在國防上支出太少。美國國會民主黨人提交了一項防止部隊撤離的法案。

特朗普對默克爾多次表示不滿。據《柏林日報》報道，美國前國家安全顧問約翰博爾頓在他披露特朗普內幕的新書中聲稱，特朗普曾稱默克爾是“北約最大的踢踏舞者之一。”據說，特朗普還在電話上向法國總統馬克龍抱怨，說德國是“北約糟糕透頂的夥伴。”特朗普則稱該書是“謊言彙編”。