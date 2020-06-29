伊朗就擊殺蘇萊曼尼事件向特朗普發逮捕令 並請求“紅通”協助

據伊朗多家媒體6月29日報導，伊朗司法機構已就伊朗高級將領蘇萊曼尼遇襲事件，向美國總統特朗普發出逮捕令，並請求國際刑警組織發布“紅色通報”協助。

廣告 繼續瀏覽後續

報導稱，伊朗司法機構已對涉嫌暗殺蘇萊曼尼的36個人發出逮捕令，其中包括來自美國及其他國家的官員和軍事人員，目前國際刑警組織已得到這一通知。據伊朗伊斯蘭共和國通訊社(IRNA)報導，德黑蘭檢察官阿里·阿爾卡西梅爾(Ali Alqasimehr)表示，這些人將面臨“謀殺和恐怖主義”罪名的指控。

據悉，阿爾卡西梅爾並沒有指明除特朗普以外其他人的具體身份，但他強調，即使是在特朗普總統任期結束後，伊朗也會繼續起訴他。報導還援引阿爾卡西梅爾的話稱，伊朗要求國際刑警組織向特朗普以及其餘數十人發出“紅色通報”。紅色通報是由國際刑警組織發布的國際通報，其通緝對象是有關國家法律部門已發出逮捕令、要求成員國引渡的在逃犯。

國際刑警組織通常會收到請求後召開委員會會議，並討論是否與成員國共享案件信息。但截止目前，總部設在法國里昂的國際刑警組織並沒有立即就此事進行回復。半島電視台認為，國際刑警組織不太可能同意伊朗的請求。德黑蘭還指控，自特朗普單方面讓美國退出伊核協議以來，美伊兩國之間的緊張局勢還在不斷加劇。

今年1月3日，伊朗伊斯蘭革命衛隊下屬“聖城旅”指揮官蘇萊曼尼在伊拉克巴格達國際機場外遭美軍空襲身亡。美國隨後承認發動了此次空襲。隨後，伊朗最高領袖哈梅內伊、總統魯哈尼、外長紮里夫等相繼發聲，譴責美國暗殺行動是國際恐怖主義行徑，誓言進行報復。當月8日凌晨向駐有美軍的兩座伊拉克軍事基地發射導彈，報復美軍襲殺伊朗高級將領蘇萊曼尼。伊方的導彈襲擊並未造成實質性傷亡。

出於當時的時局緊張，同樣在當天，伊朗的一枚地對空導彈擊落了烏克蘭國際航空公司的一架飛機，導致176人死亡。伊朗方面後來承認，這是軍隊在美伊對抗的高度警戒時期所犯的“災難性錯誤”。