北約秘書長：國安法削弱香港自治 中國不共享我們的價值

北約秘書長斯托爾滕貝格(Jens Stoltenberg)周二在出席一視頻會議時，對北京在當天通過港版國安法加以回應。他指出，中國此舉削弱香港自治。

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斯托爾滕貝格在發表演講時表示，“很明顯，中國並不共享我們的民主、自由、法治等價值”。他指出，“我們在香港看到這點，新的國家安全法削弱了它的自治。”

路透社報導指，港版國安法促使北京進一步走上與美國、英國和包括其他西方國家政府在內的北約盟友衝撞的道路。歐洲聯盟此前曾警告北京強推香港國安法立法將會有嚴重的後果，但未具體加以說明。

北約在月初發布2030展望文件時，斯托爾滕貝格曾發表講話指，中國與俄羅斯地合作正在不斷加強，而這兩個國家則共同對歐洲構成日漸嚴重的威脅。他對此希望北約在國際事務中發揮更大的政治作用，並幫助亞太地區國家應對中國的影響力上升。

斯托爾滕貝格於6月8日發表了題為“北約2030-在一個國際競爭不斷加劇的世界中增強聯盟”的講話。他表示，“中國的崛起從根本上改變了全球軍力的分布，對開放的社會和個人自由的威脅倍增，並加劇我們價值觀和生活方式的競爭。”

講話中，斯托爾滕貝格提出，“北約不認為中國是新的敵國或對手。但是中國已經投入世界上第二高的國防預算，他們在大力投資於現代軍事能力，包括射程可以達到所有北約盟國的導彈。”他談到，“我們在非洲和北極地區也看到中國軍隊。我們看到中國在關鍵的基礎設施上進行投資。中國與俄羅斯的合作越來越多，所有這些動作都對北約盟國的安全造成威脅。”