港版國安法通過 歐盟:強烈反對這一決定 正仔細研究回應

歐盟委員會主席馮德萊恩和歐洲理事會主席米歇爾在6月29日的記者會上，對中國全國人大常委會在當天通過港版國安法的事件加以回應。米歇爾指出，“我們強烈反對這一決定”。馮德萊恩亦稱，“我們對這一對我們來說關鍵話題的立場非常清楚，我們對其非常嚴重的關切”。

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當天，歐盟與韓國領導人峰會結束後的記者會上，與會記者通過視頻提問的方式將問題的焦點率先指向港版國安法的通過，並質問歐盟對此有何回應。米希爾率先回答稱，“它冒着嚴重損害香港高度自治的風險，並對當地的司法獨立和法治產生不利影響。”馮德萊恩接着指，歐盟了解到了中國全國人大常委會通過港版國安法的情況，並稱，“我們曾多次就此明確表態，包括上周在與中國領導人的直接接觸中。這一新的立法無論是從通過程序或是其內容都不符合香港的《基本法》，也不符合中國的國際承諾”。她續稱，“我們對這一對我們來說關鍵性話題的立場非常清楚，我們對其非常嚴重的關切”。

隨後來自《華爾街日報》的記者追問馮德萊恩，“你在上周說如果中國通過了香港國安法將會有嚴重的後果，現在不是披露這些非常負面後果是什麼的時候嗎？”對此，馮德萊恩重申，“這一法律確實冒着嚴重削弱香港高度自治，及給香港法治和司法獨立帶來不利的影響。”她續稱，“按照中國在過去給出的承諾，香港人所擁有的權利和自由必須得到完全的保護；我們確有一直強調中國如若推行這一立法將面臨非常負面的後果，包括商業信心、中國的信譽、對香港的公共看法，在國際方面很多來自歐盟包括歐洲議會都作出過相似的表態；我們將保持就這一問題與我們國際夥伴的溝通，並將仔細的研究如何作出回應”。

另有人士提問馮德萊恩，“你剛才提到了數周前歐洲議會通過的涉港決議，你能否能告訴我們歐盟委員會是否會將採取歐洲議會所提出的相關建議？”他還提問米歇爾，“美國已經宣布停止對港出售武器，你是否認為歐洲國家應採取相應措施？”對此，馮德萊恩回應說，“我們確實將與歐盟其他機構仔細地進行評估，這必須謹慎地進行，這也是我們正在進行的程序”。米希爾另回答指，“正如你所知，我們在幾天前曾（向中方領導人）表達出我們嚴重的關切，我們知道他們會就這一新的立法進行投票的可能性。”他稱，“現在立法被通過，我們也表達出對其的看法，我想重申，我們強烈反對這一決定；當然，我們需要與所有的成員國進行堅硬的協調，以找出我們在近期將會採取的回應措施”。