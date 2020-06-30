英外相：深切關注北京通過國安法報道 系嚴重的一步

英國外交大臣拉布在周二發表聲明表示，英國對北京通過港版國安法未經證實的報道加以深切關注。他指出，“這會是嚴重的一步”。

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拉布的這一表態是當天稍早針對媒體報道中國全國人大常委會通過港版國安法的回應。他在聲明中稱，“我們對未經證實的有關北京已通過國安法表示深切關注”。他指出，“這會是嚴重的一步”。拉布稱，“等我們閱讀了立法的全文後，我們將發表後續的聲明”。

此前，英首相約翰遜和拉布等英方高層曾多次指出，如果中國在香港實施違反《中英聯合聲明》規定中方國際義務的國安法，英國將不會棄香港人於不顧。約翰遜在月初給《南華早報》和《泰晤士報》的投書中表示，英國可以改變移民規則，讓持有英國國民（海外）護照（BNO）的港人獲得“進一步的移民權利”，從而開啟他們成為英國公民的道路。他介紹指，香港現時有35萬人持有BNO，另有約260萬人合資格申請，持BNO港人目前可在英居留最多6個月。

約翰遜政府提出的方案則是，若北京在港實施國安法，英國政府將改變入境政策，允許持BNO港人在英國逗留12個月，之後可申請延期，並給予他們更多移民權利，包括工作權，讓他們日後可申請成為公民。約翰遜形容稱，這將是英國史上最大的簽證制度改變之一，如果證明有必要，英國政府將採取這一步，並樂意採取。