澳大利亞計畫向香港人提供庇護

針對港區國安法的實施，澳大利亞周四（7月2日）表示，正積極考慮對希望離港的香港人提供庇護，報道指此舉恐進一步升高澳大利亞與中國之間的緊張關係。

廣告 繼續瀏覽後續

澳大利亞總理莫里森表示，香港的局勢“令人非常擔憂”，澳大利亞政府“非常積極”考量多項接納香港居民的方案。當被記者問及澳大利亞是否會向香港居民提供某種形式的庇護時，莫里森回答“是”。他說，政府將很快研擬方案措施，並暗示將批准該方案。

莫里森說，“這非常重要，並且這與我們的身份非常一致。” 他表示，有關如何安排尚未定案，但澳大利亞“準備好挺身而出並支持（香港居民）”。

英國已在周三宣布擴大優惠接受香港移民，倫敦表示港版國安法是對香港自治的“明顯侵犯”。

港區國安法在30日夜間正式頒布，旨在打擊和懲處分裂國家、恐怖主義、顛覆及勾結外國勢力的行動。眾多觀察批評該法的實施是蓋棺香港“一國兩制”的最後一顆釘子。

據法新社報道，中澳關係近年來已大大惡化，目前任何提案肯定都會造成雙方緊張加劇。六月中旬堪培拉表示受到大規模“國家行為”的網絡攻擊，澳洲媒體報道直指中國。因呼籲對新冠病毒起源展開獨立國際調查及譴責北京在外交上的侵略性和不誠實，堪培拉激怒北京，作為回應，中國將澳大利亞列入旅遊留學警示名單，並對進口自澳洲的商品施加關稅制裁。