英國向近300萬港人提供入籍途徑 中使館：違背自身立場和承諾

自中國人大常委會在6月30日推行港版國安法通過並生效後，英國譴責北京嚴重違反《中英聯合聲明》規定，並宣布延長擁有英國國民（海外）護照（BNO）的持有港人5年的在英居留權，及為他們開啟加入英籍的途徑。對此中國駐英國大使館7月2日發聲明指，“我們對此堅決反對，並保留採取相應措施的權利。”

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英國首相約翰遜7月1日在接受議會下院質詢時表示，北京制定並實施香港國安法明顯嚴重違反了《中英聯合聲明》。他指出，“這損害了香港的高度自治，與香港《基本法》有直接衝突；該法威脅了《中英聯合聲明》保障的自由和權利。”他強調，香港人的基本自由受到侵蝕，英國將信守承諾、提供幫助。約翰遜還稱，在之前已經明確表示，如果中國繼續強推港版國安法立法，英國將為擁有BNO護照的港人提供新路徑，讓他們擁有"有限居留許可"（limited leave to remain），在英國生活、工作、並開啟取得國籍的途徑。在港版國安法通過生效後，他宣稱，“這是我們現在要做的事情”。

英國外交大臣拉布也在接受質詢時表示，英方有強烈願望，向香港的BNO護照持有者提供幫助。他透露指，持有BNO護照的港人將獲准進入英國工作、生活五年，之後可以申請“定居”12個月便可申請入籍。同一天，英國外交部常務次官麥克唐納召見了中國駐英大使劉曉明，就中國在香港實施國安法表達“深切關注”。當地媒體報導，這是英國外交部自1984年以來，第二次傳喚中國大使。

對此，中國駐英使館發表的發言人答記者問指，“關於英國國民（海外）護照問題，英方曾與中方互換備忘錄，明確承諾不給予持有英國國民（海外）護照的香港中國公民在英居留權。中國全國人大常委會在《關於<中華人民共和國國籍法>在香港特區實施的幾個問題的解釋》中明確指出，所有香港中國同胞，不論其是否持有‘英國屬土公民護照’或者‘英國國民（海外）護照’，都是中國公民。”

中使館發言人稱，“如果英方執意單方面改變有關做法，不僅違背自身立場和承諾，也違反國際法和國際關係基本準則。我們對此堅決反對，並保留採取相應措施的權利。中方敦促英方客觀公正看待香港特區維護國家安全立法問題，尊重中方立場和關切，不以任何方式干涉香港事務。”