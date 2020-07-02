英外相：最終若中國阻止BNO持有者離港 英國可做的不多

英國政府7月1日就港版國安法的通過和生效批評中方嚴重違反了《中英聯合聲明》。英方還宣布會向近300萬已持有及可申請英國國民（海外）護照（BNO）的港人增加權利，讓 BNO 持有者獲得在英工作和生活的5年權利，並在12個月後可申請國籍。不過英國外交大臣拉布也在受訪時坦言，如果中國阻止港人赴英，英國可以做的不多。

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拉布在接受英國獨立電視台（ ITV ）訪問時表示，最終，如果北京阻止持有 BNO 護照的港人離開香港，英國政府幾乎沒有什麼可以強迫（中方）。他指出，這涉及到香港的人權和自由，而中國沒有信守 1984 年的《中英聯合聲明》。他談到，在處理事件上必須務實，中國是崛起中的國際社會領袖之一，雖然對其國際聲譽受損是敏感的，但不足以起到作用。

拉布強調，英國可以動用外交影響力，“我們還有其他方法可以說服中國不完全執行國家安全法或你所說的某些報復措施。”他聲稱，“但最終我們得誠實的說，我們沒有能力強迫中國讓BNO護照持有者來到英國”。

此外，拉布還透露指，英國正在同其他國家商討允許港人居留的計畫。在被問到英政府預計會有多少港人來到英國時，他回答稱，“要給一個準確的預計比較困難，但我認為只有一部分（符合）我們今天在下議院給出這一新的身份的人會選擇這樣做”。他續指，“我相信大部份人可能仍留在香港，其他人則會前往該地區的其他國家”。

與此同時，英首相府表示擁有BNO護照的港人可立即前往英國，具體的政策將在未來數周內完成，來英尋求工作的港人則無需為移民工資最低要求而擔心。

此外，英國住房、社區和地方政府事務部大臣克拉克（Simon Clarke）也表態聲援港人稱，“‘自由之火’是非常珍貴的，我們在離開香港時曾向他們作出過承諾，英國將竭盡全力支持港人”。