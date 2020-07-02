趙立堅：英方嚴重違背自身承諾 一切後果由英方承擔

中國外交部發言人趙立堅7月2日在例行記者會上表示，所有香港中國同胞，包括持有英國國民（海外）護照（BNO護照）者，都是中國公民。他並重申，香港事務是中國內政，任何外國無權干涉。中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移。

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會上，鳳凰衛視的記者提問指，“英國政府表示，已着手修訂英國國民（海外）護照（BNO護照）持有者成為英國公民的一些路徑。中方對此有何回應？”趙立堅回答稱，“關於第一個問題，所有香港中國同胞，包括持有英國國民（海外）護照（BNO護照）者，都是中國公民。香港回歸前，英方曾明確承諾不給予BNO旅行證件持有者在英居留權。”

趙立堅稱，“英方無視中方嚴正立場，執意改變政策，為有關人員在英居留和入籍提供路徑，嚴重違背自身承諾，嚴重違反國際法和國際關係基本準則”。他強調，“中方對此表示強烈譴責，並保留作出進一步反應的權利，由此造成的一切後果由英方承擔。中方重申，香港事務是中國內政，任何外國無權干涉。中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移。”

隨後，英國廣播公司的記者提問稱，“關於英國、香港及英國國民（海外）護照的問題。你此前說，英方行為違背其此前在備忘錄中所作承諾。備忘錄具體是指什麼？”對此，趙立堅回答說，“20世紀80年代，中英雙方曾就相關問題互致備忘錄，英方在備忘錄中明確承諾不給予BNO旅行證件持有者在英居留權，你可以查閱。”

記者追問，“澳大利亞政府今日稱，正計畫正式向香港居民提供‘庇護’或採取類似措施，該計畫還在籌備階段。但澳總理稱，他們的確正在考慮此事。中方對此有何評論？“趙立堅則表示，“我們注意到有關報道。我們奉勸澳方正確、客觀看待香港國安法，立即停止借所謂香港問題干涉中國內政，不要在錯誤的道路上越走越遠。”

英國外交大臣拉布周三對英國議會下院指出，北京通過“港版國安法”嚴重違背了《中英聯合聲明》，違反香港自治。拉布重申，英國將兌現對英國國民海外護照(BNO)持有者的承諾。此前英國多次表示，將給予BNO護照持有者更多的移民權益。英方新規定將允許可申請BNO護照的300萬港人有權在英國居住和工作5年，而不受目前6個月的滯留限制。而在英國居住5年以後，BNO護照的持有人能申請在英國定居的身份，並在12個月後申請入籍。