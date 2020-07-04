世衛組織更改回應新冠疫情時間線：駐華代表處率先發現武漢報道

世界衛生組織6月29日發布的有關介紹新冠肺炎疫情及該組織回應的時間線中表示，世衛駐華代表處於2019年12月31日，根據武漢衛健委在其官網刊登的一份媒體聲明中發現了“病毒性肺炎”的存在。這也與其在4月27日發布的疫情時間線中，所指出武漢衛健委在去年12月31日通報了當地出現聚集性肺炎病例的說法有所出入。

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世衛組織此次刊登的聲明題為，“世衛對2019冠狀病毒病的回應時間線”。時間線上的第一個日期便是2019年12月31日。聲明隨後寫道，“世衛組織駐中華人民共和國代表處從武漢市衛生健康委員會的網站上看到了一則，關於中華人民共和國武漢市‘病毒性肺炎’病例的媒體聲明。” 世衛組織的這一最新疫情時間線繼續寫道，世衛組織駐華代表處隨後向世衛組織西太平洋區域辦事處的國際衛生條例協調中心通報，並翻譯了所看到的關於這些病例的媒體聲明。

這份最新的世衛時間線續稱，世衛組織開源流行病情報(EIOS)系統同一天也從國際傳染病學會的全球電子新發傳染病疫情通報系統ProMED偵測到一份媒體報道，內容也是關於武漢的這組“不明原因的肺炎”聚集性病例。聲明稱，來自全球的多個衛生部門在當天並與世衛組織進行聯繫要求獲取更多的信息。聲明指，到了2020年的1月1日，世衛組織向中國官方要求提供經報道的武漢非典型肺炎聚集性病例的信息。世衛稱，該組織在同一天還啟動了其應對公共健康緊急事件的事件管理支持團隊（IMST)，作為其緊急反應框架的一部分，該團隊確保在世衛中3個不同等級部門之間的聯繫和反應活動，包括（總部、地區和國家級）。

聲明稱，世衛在中國的代表於1月2日向中國國家衛健委致信，以此向中方提供世衛指出，並重複要求中方對武漢的聚集性肺炎病例提供更多的信息。2日當天，世衛組織還向全球暴發警報和反應網絡（GOARN）的合作夥伴通報了中華人民共和國的肺炎病例群。 GOARN的合作夥伴包括主要的公共衛生機構、實驗室、聯合國姐妹機構、國際組織和非政府組織。

聲明指出，中國官員在1月3日就武漢發生的聚集性“未知原因傳染性肺炎病例”信息提供給了世衛組織。世衛組織近日刊登的這一最新時間線則被指與該組織於4月27日刊登的“2019冠狀病毒病世衛時間線”有所出入。世衛組織在這份較早的時間線中有關去年12月31日僅寫道：“中國武漢市衛健委報告了湖北省武漢市的一組肺炎病例。最終確認了一種新型冠狀病毒。”其也並未提及包括中國官方是在1月3日向該組織通報了武漢聚集性肺炎病例等關鍵信息，亦未包括更新時間線中，1月2日世衛曾向中國國家衛健委提出的信息要求。據了解，世衛組織的官方中文版時間線仍然是4月27日的版本，未與英文版的時間線同步更新至6月29日。

美國國會眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）在6月中所公布的新冠病毒起源調查報告中曾提出，儘管中方公開聲稱有向世衛組織及時通報了疫情，但中國政府實際上並未在第一時間正式向世衛組織通報武漢暴發的疫情，也未在疫情初期向世衛組織提供相關信息。報告認為，這已違反了世衛組織因為北京隱瞞薩斯疫情而在2005年專門修訂的《國際衛生條例》。北京方面，中國外交部官員則一直強調，疫情發生後，中方始終採取公開、透明、負責任的態度，第一時間向世界衛生組織報告疫情，第一時間同各國分享新冠病毒基因序列，第一時間開展疫情防控專家國際合作等。

中方並否認有關中國政府在初期隱瞞疫情、缺乏透明度等說法。另在7月3日的世衛新冠肺炎記者會上，針對記者關於中國是否未及時向世衛組織通報疫情的提問，世衛組織衛生緊急項目負責人邁克爾·瑞安（Michael Ryan）回答稱，疫情發生後，中國相關機構立即與世衛組織駐華代表處聯繫，並第一時間向世衛組織證實了信息。