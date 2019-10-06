約翰遜與馬克龍通電話提出“脫歐新建議”

法國總統馬克龍周日與英國首相約翰遜通電話，約翰遜提出“最後的脫歐建議”，馬克龍則表示，下周末可能評估達成脫歐協議的可能性。

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法新社消息，法國總統府周日表示，馬克龍與英國首相約翰遜通電話商議英國脫歐事宜。馬克龍表示，未來數日應儘快重啟有關英國脫歐的談判，這樣就有可能在下周末評估協議脫歐的可能性。馬克龍表示，已經指示歐盟英國脫歐談判首席代表巴尼耶的談判團隊加快進度，期望下周末可以評估是否可以達致協議，前提是要同時尊重歐盟規定。

愛麗舍宮表示，約翰遜向馬克龍提出脫歐“最後建議”。

此前，英國脫歐大臣巴克萊表示，根據英國最新提出的脫歐方案，在允許北愛爾蘭議會的議員決定，是否維持北愛與歐盟監管一致的機制上，英國採取略有彈性的開放態度。

巴克萊在周日的訪談中表示，“關鍵問題在同意的原則，這就是為何邊境保障措施3度被否決，北愛雙方都不贊成邊境保障措施，就是因為擔心這個問題”。

他說：這是密集談判的一環，我們可以研究與討論。

有關外界揣測英國可能要求某個歐盟成員國，否決延長里斯本條約第50條的脫歐程序，以確保英國在10月31日脫歐，英國住房大臣詹里克表示，這是“無稽之談”。

另據英國傳媒報道，歐盟不滿意英國首相約翰遜新提出的脫歐方案內容，並已拒絕周末繼續與英方討論。

歐盟委員會表示，新脫歐方案沒有為敲定脫歐協議提供任何依據。歐盟發言人貝托表示，周末不會與約翰遜就新的愛爾蘭邊境保障方案進行談判。歐盟將在周一給英國一個機會說清楚。



按照英國國會通過的法案，約翰遜如未能在本月19日前與歐盟達成新脫歐協議，就需要要求歐盟將本月31日的脫歐期限再延後。不過延期脫歐需歐盟全部27個成員國同意才可以。