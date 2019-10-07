巴黎警局血案調查新發現：U盤裡存有什麼？

巴黎警察總署發生持刀襲擊案之後，警方一度拘留了行兇者妻子，而她已獲釋。她律師表示，她是邁克爾·哈彭（Mickaël Harpon）的妻子不是同謀。據《巴黎人報》10月7日披露的消息說，法國國內安全總局（DGSI）仔細檢查了兇者留下的一個U盤，哈彭曾與伊斯蘭極端派別薩拉菲斯特有接觸；U盤裡還有伊斯蘭國恐怖組織做的好幾個宣傳視頻。警察局情報處沒有及時查出內鬼的說法還在相互轉告。

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根據法國媒體的報道，邁克爾·哈彭（Mickaël Harpon）和妻子兩人都是伊斯蘭教信徒。反恐檢察官里查爾(Jean-François Ricard)對法國媒體表示，哈彭皈依伊斯蘭教10多年了。但他什麼時候成為激進分子，還在調查中。

據巴黎警察局情報處一名負責人透露的消息，2015年1月7日《查理周刊》遭恐怖襲擊，邁克爾·哈彭（Mickaël Harpon）曾在辦公室對同事說，這幹得很好！他的同事只是口頭向上級做了彙報，但沒有留下任何書面記錄。而今的法國警察局對媒體表示，僅憑這些還不能把他立即劃入極端伊斯蘭分子中，這只能說是他當年有伊斯蘭激進想法的先兆。

他的同事回憶說，他是一個虔誠的信徒。從2014年開始，他不喜歡和女同事接觸，拒絕和女性握手。2018年齋月期間曾請假到清真寺祈禱，領導也批准了他的請假要求。

2017年，他在推特上曾寫道：目前最重要的事情就是像一個真正穆斯林人那樣殉葬。他在作案的當天，和他的妻子共互換了33個手機短信。他妻子發現那天他的情緒很不正常。在慘案發生之前，他妻子還給哈彭（Mickaël Harpon）一位同事發手機短信說，不知為什麼，他丈夫今天情緒非常詭異。

現階段，調查人員決定不對妻子展開司法調查，檢察長對記者表示，妻子和丈夫哈彭（Mickaël Harpon）的手機短信純屬宗教信仰內容。

對作案兇手邁克爾·哈彭（Mickaël Harpon）的調查報告已轉交給了法國內政部長克里斯托夫⋅卡斯塔內。反對派要求他辭職的呼聲不斷升高。他本人在電視一台表示，這是對他進行的政治攻擊，他拒絕辭職。

10月7日，卡斯塔內在法國國內新聞電台表示，哈彭持刀襲擊案反應出法國情報處有紕漏。而從今往後，法國警察局、情報處等敏感部門將設立一種“行為”監督預警機制。再有任何不符合職業要求的“激進行為”將被開除公職，這是法國內政部長在新聞電台的表態。