朝鮮船與日本執法船相撞沉沒20人落水

日本第9管區海上保安總部稱，一艘朝鮮漁船與日本水產廳漁業執法船相撞，於7日上午9點30分左右沉沒，朝鮮漁船中約有20人落水，目前一部分人已經獲救。

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保安總部稱，發生衝突的場所是日本石川縣能登半島西北約350公里的海面，屬於日本專屬經濟區“大和堆”海域附近。

“大和堆”為烏賊和螃蟹的豐盛的漁場，朝鮮船隻經常在這裡違法捕撈，2018年，日本海上保安部門曾對約1600艘朝鮮漁船發出退出該海域的警告,而現在正處於烏賊捕撈期。

在朝鮮漁船與日本水產廳漁業執法船相撞的時候，日本水產廳執法船“大國”正向該朝鮮船隻用音聲等發出要求其退出該海域的警告。

此漁船是一艘鋼船，相撞後損傷嚴重，船上有20人落水，水產廳漁業執法船展開了救助活動，海上保安總部的巡邏艇和直升飛機也前往現場。水產廳執法船“大國”相撞後仍然可以航行，目前沒有該船職員中有人受傷的信息。

日本海上保安廳曾表示，8月下旬在石川縣能登半島日本海的優良漁場“大和堆”周邊，實施警戒的海保巡邏船對外國漁船違法作業發出警告，曾遭遇疑為朝鮮船隻的高速武裝汽艇逼近，對方船員還舉起步槍以示威嚇。

日本官房長官菅義偉在9月13日的記者會上針對此事表示：“我們認為很有可能是朝鮮船隻，已通過北京的大使館渠道向朝鮮方面提出嚴正抗議。”