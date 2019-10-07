特朗普警告土耳其不要在敘利亞問題上“越界”

美國總統特朗普10月7日表示：如果安卡拉（Ankara）行動“超出限制”，敘利亞將為“徹底摧毀其經濟”做好準備。美國國防部同天也表示，華盛頓“不認可”敘利亞在敘利亞北部的行動。土耳其總統埃爾多安10月6日與美國總統特朗普電話會商，擬議在敘利亞東北部設置安全地帶，特朗普並邀請埃爾多安於11月在華盛頓會晤。

廣告 繼續瀏覽後續

外電報導，土耳其總統府當晚發聲明指出，兩人同意會晤，將針對擬議在敘利亞幼發拉底河東岸設置安全地帶，以及其他雙邊議題交換意見。

聲明指出，埃爾多安重申，設置安全地帶一事至關重要，可以消除源自庫爾德工人黨（PKK）和庫爾德族民兵團體人民保衛軍（YPG）的威脅，並且創造必要條件，讓敘利亞難民重回家園。

此前的白宮鷹派國安顧問波爾頓（John Bolton）於去年9月底表示，即使激進武裝團體伊斯蘭國（IS）已遭重挫，美國仍會留在敘利亞。他當時說：“只要伊朗部隊仍在伊朗境外，我們就不會離開敘利亞。”

但是兩個多月後，特朗普有驚人之舉。

喜歡透過推特（Twitter）宣布重大決策的特朗普於去年12月19日上傳影片說：“我們已經打贏伊斯蘭國。我們打敗他們，我們重重地擊潰他們，我們收復土地了。該是我們士兵回家的時候了。”

特朗普這項決定引發西方盟國和在敘利亞戰場與美軍並肩打擊伊斯蘭恐怖組織的庫而德族民兵不知所措。當時特朗普政府敘利亞團隊中的兩名要角國防部長馬蒂斯（James Mattis）和負責協調聯軍打擊IS的美國特使麥格克（Brett McGurk）為此相繼請辭。馬提斯辭職信暗指跟總統理念不合，包括認為特朗普對盟友不尊重。

特朗普跳過國安團隊，無預警宣布自敘利亞撤軍，令幕僚和盟邦為此驚愕。美聯社當時報導指出，他其實是去年12月14日與埃爾多安通話時，就當場作出撤軍決定。

埃爾多安於去年12月12日宣布，將對敘利亞幼發拉底河（Euphrates Rivers）東岸發起軍事行動。特朗普同月14日與埃爾多安通話前，白宮高階官員先行準備一份談話要點，勸諫特朗普明確反對土耳其進犯敘利亞，不過特朗普沒有聽勸。

兩人通話時，埃爾多安用了激將法，詢問既然特朗普一再強調，擊垮伊斯蘭恐怖組織是美軍留在敘利亞唯一理由，當伊斯蘭恐怖組織掌控領土僅剩全盛時期的1%時，為何美軍仍然留在敘利亞。

特朗普隨即詢問波爾頓。波爾頓承認伊斯蘭恐怖組織已遭顯着擊退，但堅稱唯有將伊斯蘭恐怖組織全面清除，勝利才能持久。沒想到特朗普不為所動，仍然立刻向埃爾多安保證將會撤軍。據報特朗普此舉就連埃爾多安也措手不及，還勸告對方不要“倉促”決定。但心意已決的特朗普仍保證將悉數撤離駐敘美軍。

外界原本認為美國將很快全面撤軍，但波爾頓於今年1月6日又設下包括打垮在敘利亞的伊斯蘭恐怖組織殘餘勢力，以及保護庫爾德族民兵等撤軍條件。白宮於2月22日則表示，將有約200美軍留守敘利亞執行維和任務。

美國兩黨擔心撤軍將使伊斯蘭恐怖組織殘兵敗將重新集結，特朗普3月時自己走回頭路，強調他“百分百”同意在敘利亞維持兵力。外界設想駐敘美軍數字不會超過幾百人，白宮一開始說的200人維和部隊後來增至400人，還有報導提到將在敘利亞留下1000名美軍。駐敘美軍是留是走，讓人霧裡看花，多少也反映特朗普的舉棋不定。

埃爾多安10月6日跟特朗普通電話之前，已多次催逼在敘利亞東北部設置安全地帶，並一再威脅若美國無意共同投入這處緩衝區，安卡拉將單方面採取軍事行動掃蕩庫爾德族民兵。據土耳其總統府通訊署聲明，在6日電話中，埃爾多安針對美國軍事和安全官員未能落實雙方協議，向特朗普表達自己的“沮喪”。

埃爾多安10月7日更在華盛頓之前，“幫忙”宣布美國開始撤軍說：我們倆6日談話之後，總統先生（指美國總統特朗普）表示，撤軍行動已經展開。

特朗普稍後證實美方不蹚敘利亞這個渾水。他說：“美國本來應該只在敘利亞30天，許多年前該如此。我們留下來戰鬥而且越陷越深，卻看不到目標。”

特朗普還表示，我們只會在對我們有利的地方戰鬥，而且只為取勝而戰。土耳其、歐洲、敘利亞、伊朗、伊拉克、俄羅斯和庫爾德族人，他們要怎麼處置在他們那裡被俘虜的伊斯蘭國戰士，現在得自己去解決目前的局勢。

對於美國在敘利亞的盟友庫爾德族民兵，特朗普表示，已對庫爾德族人支付巨資和大批設備，讓他們與美國共同戰鬥。這話擺明批評前朝奧巴馬政府。他說，“他們跟土耳其打了數十年，被我拖住將近3年，現在該是我們擺脫這場沒完沒了戰爭的時候...然後帶我們士兵回家”。

特朗普今年1月2日在白宮的內閣會議中說：“敘利亞消失很久了、它消失很久了。我們不是在談論巨大財富，我們談的是沙子和死亡。我們要擺脫敘利亞。注意，我們不要敘利亞了。”相隔9個月，美國真的開始撤軍了。