美國放棄敘利亞盟友從敘北部撤軍 土耳其進軍打擊庫爾德武裝

美國白宮新聞秘書斯蒂芬妮·格里森姆（Stephanie Grisham）在當地時間周日晚發布聲明稱，土耳其將向敘利亞北部發起軍事行動，美軍不會介入。有報答稱，美軍並已從敘利亞東北部與土耳其交界處的兩處觀察哨撤軍。

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路透社在上周六報道稱，土耳其總統埃爾多安於當天警告，土耳其將在敘利亞幼發拉底河以東發動地空軍事行動。埃爾多安稱，行動的目的是清除與土耳其交界的敘利亞邊境地區的庫爾德武裝，並在那裡建立“安全區”，以便安置位於土耳其的敘利亞難民。土耳其官方將此前受到美國支持的敘利亞庫爾德人武裝-“敘利亞民主軍”，與國內反政府的庫爾德組織同樣視為恐怖分子機構。有報道稱，從5日開始，大批土耳其軍隊已經抵達敘利亞前線，土軍方共出動了包括空軍、裝甲部隊在內的數萬人大軍，其軍事打擊首要目的就是清理敘利亞邊境的庫爾德武裝，準備將敘利亞東北部大片領土畫成約縱深32公里的“安全區”。

事實上，特朗普政府曾一度宣布將從敘利亞撤軍，也正是因為這一事件特朗普與前國防部長馬蒂斯在相關政策上的分歧公開化，迫使後者宣布辭職。儘管特朗普在去年12月宣布將撤回在敘利亞境內的約2000名美軍部隊，但這一計畫至今並未完全得到執行。也正是礙於美軍的存在，美國和土耳其作為北約盟友曾在今年8月達成了在敘利亞北部建立“安全區”的協議。雙方同意，由美方支持的“敘利亞民主軍”撤出土敘邊境，但白宮的最新聲明中則並未提到這一協議內容。

白宮發言人的聲明稱：“土耳其很快將在敘利亞北部採取行動，美軍不支持也不會參與。美國已經擊敗了伊斯蘭國，將不會再在這一地區停留。” 美聯社援引一名美國高級官員說，目前敘利亞北部約有1000名美國士兵，他們將撤離該地區；如果土耳其和庫爾德人武裝之間爆發廣泛的戰鬥，他們有可能完全撤離敘利亞。報道稱，這則“不同尋常的”聲明完全未提及庫爾德人。另據路透社的消息顯示，目前美軍已經從土敘邊境前位於塔樂·阿比亞德（Tel Abyad）和拉斯·阿拉因（Ras al-Ain）的兩個觀察哨中撤軍。

由美國支持的庫爾德人武裝在過去數年中，幫助消滅敘利亞境內恐怖組織“伊斯蘭國”勢力起到了至關重要的作用，特朗普此前給出從敘利亞撤軍的理由也是，他提出聯軍已在該國將“伊斯蘭國”勢力消滅。就白宮的這一最新決定，“敘利亞民主軍”周一指控特朗普政府違背向其在消滅“伊斯蘭國”行動中盟友的承諾，並警告這樣做將會給針對恐怖分子的戰爭帶來“巨大的負面影響”。英國《衛報》的評論也認為，最新的聲明意味着，“白宮為土耳其即將在敘利亞北部採取的行動開了綠燈，通過突然的外交政策變動將美軍撤離該地區，實際上是放棄了華盛頓的長期盟友庫爾德人。”