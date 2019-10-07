面臨彈劾調查 又一舉報人站出來檢舉特朗普“通話門”

自近日，有自稱是美國情報機構工作人員檢舉特朗普總統涉嫌向烏克蘭政府施壓，要求調查民主黨熱門競選對手、前副總統拜登及其家族貪腐問題後，該檢舉人的代理律師在上周日表示，又有一名美國情報官員與情報界監督機構接洽，對特朗普進行舉報。

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美國國會眾議院議長、民主黨領袖佩洛西已在日前宣布就特朗普被指通過外國，干涉2020年總統大選的事件開展彈劾調查。而這兩位舉報人的共同律師馬克·紮伊德則介紹稱，第二位舉報人是在情報界監察長8月開始調查投訴是否可信和“應受到緊急關切”之後站出來的。國會眾議院在第一位舉報人投訴後決定啟動對總統的彈劾調查。他告訴媒體稱，“這不是一種新方法。”他說，“這是國家情報總監辦公室（ICIG）緊急關注調查的一部分。” 紮伊德還介紹稱，第二位舉報者對於最初投訴中針對特朗普及其官員的指控有第一手了解。而第一位舉報人對特朗普最初的檢舉如今處於彈劾調查的核心。

紮伊德在推特上表示，第二位舉報者已經“依法進行了受保護的披露”，並且“不能受到報復”。他指出，隨着情報界總監察長邁克爾·阿特金森（Michael Atkinson）上周在國會眾議院情報委員會作證，還有一些舉報人也站了出來，提供與8月份投訴有關的信息。紮伊德強調，直到現在，也沒有與對彈劾特朗普程序進行調查的美國國會眾議院相關委員會的代表交流過。此前有報道稱，最初的舉報人是中央情報局（CIA)官員，於8月12日向監察長提出正式申訴，此舉引發了眾議院民主黨領導對特朗普的彈劾調查。白宮也迫於壓力，公布了該事件所涉及特朗普在7月25日與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）的通話記錄。

民主黨人指控特朗普曾在這一期間通過威脅暫停對烏援助的方式，要求迫使烏新總統重啟對拜登家族在該國被指涉嫌貪腐的調查，但這一指控遭到了特朗普本人的堅決否認。他還呼籲披露第一個舉報者的身份。特朗普曾在上周六發推反駁說：“第一個所謂的二手信息‘舉報者’把我的電話交談幾乎完全搞錯了，所以現在有消息說他要下場了，另一個‘泄密者’也是從深層政府拿着二手信息而來。完全是欺詐。 讓他們繼續來！”

特朗普並在一天後進一步發推指控稱，眾議院情報委員會主席希夫(Adam Schiff）在彈劾問題上對國會和美國民眾存在嚴重的詐騙。希夫則認為在與澤倫斯基的通話中，“一通有罪的電話。特朗普總統向外國勢力施壓，要求他們調查他的政治對手，這有損國家安全。”特朗普稱，而佩洛西則對此知情，他們也因此應面臨高級別的罪證指控，甚至包括叛國罪。他還提出，我認為這意味着，他們和所有“邪惡的”密謀者，都應立即遭到彈劾。此外，特朗普還曾呼籲，希望烏克蘭和中國當局都能調查兩國與拜登兒子亨特之間的關係。他在白宮不忘向記者強調：“這與政治無關。這是關於腐敗的。如果你讀過美國憲法和很多其他東西，（你就知道）我有義務去關注腐敗。”