英國首相府知情人士：達成脫歐協議近乎沒有可能

路透社周二援引來自英國首相府知情人士的話說，約翰遜首相告訴德國總理默克爾，由於歐盟拒絕在談判中讓步，與歐盟達成英國“脫歐”協議現在基本上是不可能的。

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目前距離英國“脫歐”大限已經僅剩下23天的時間。約翰遜周一對歐盟表示，英國“脫歐”這個球已經踢到了他們那邊，現在歐盟應緊急詳細討論由他領導的英國政府作出的提議，以便在10月31日英國“脫歐”期限來臨前打破談判僵局。不過顯然，雙方之間這場長達3年多的“離婚進程”要想能最後以協議方式分手，目前仍是困難重重。

這名來自英國首相府的官員介紹稱，就協議內容問題，默克爾向約翰遜提出，要想達成協議英國“脫歐”後北愛爾蘭必須留在歐盟關稅同盟之內，並永遠受到歐盟政策約束。該官員表示，而這是英國所不能接受的事情。如此一來，將使英國在“脫歐”後面臨與歐盟成員國愛爾蘭和自己的一部分的北愛爾蘭在事實上設立雙重邊界的後果。北愛爾蘭繼續留在歐盟統一關稅區，也將意味着英國仍然部分受到來自歐盟的經貿政策和商業競爭的直接影響。

該英方官員還介紹稱，約翰遜告訴默克爾，這一最新要求，再加上歐盟不願意考慮他的計畫使得雙方間要達成“脫歐”協議基本上不可能實現。不過，這名官員也並未完全排除雙方能最終達成協議的可能。報道還稱，約翰遜本人則認為“硬脫歐”已是目前的唯一出路。另有媒體在周一引述來自首相府的消息稱，如果協議“在未來幾天死亡，它就不會復活”；並指，約翰遜將採取各種措施，防止英國延遲“脫歐”，警告英國被迫留歐，可能試圖破壞歐盟的運作。英國政府則沒有否認相關報道。

就目前的這一局勢，英國前就業及退休保障大臣拉德（Amber Rudd）提出，為有關用辭感動“憤怒和絕望”，並敦促首相以尊嚴和外交手腕，澄清“脫歐”協議狀況。