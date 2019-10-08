颱風哈吉貝快速增強 日本專家籲嚴加戒備

第19號颱風哈吉貝已經成為強烈颱風，氣象專家吳德榮說，8、9日兩天“哈吉貝”中心氣壓將增強至905百帕，超越“蝴蝶”、“利奇馬”，成為今年最強風。

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而國外氣象專家則指出，哈吉貝已經達到相當於“5級颶風”的規模，是颶風分類中等級最高的，已經形成“超級颱風”，將於12日直撲日本。

中央氣象局資料顯示，哈吉貝8日2時的中心位置在北緯 16.5 度，東經 144.9 度，近中心最大風速每秒53公尺，瞬間最大陣風每秒 65 公尺，已經超過17級陣風，在國外則是已經達到“5級颶風”的規模。

CNN報導以“超級颱風”形容，氣象學家米勒（Brandon Miller）指出，哈吉貝在過去24小時內，風速快速增強，每秒速度增加了44公尺，科羅拉多州立大學氣象學家克洛茨巴赫（Philip Klotzbach）則在推特上表示，哈吉貝是繼1996年的葉茲颱風（Yates）之後，集成速度最快的。

吳德榮在“三立准氣象·老大洩天機”指出，最新歐洲模式模擬顯示，“哈吉貝”迴轉的地方離台灣甚遠，因此國慶連假前3天各地秋高氣爽，第4天晚起入秋以來第一波較明顯的大陸冷空氣，開始影響北台灣。

由於“哈吉貝”所在的環境有利發展，其強度將增強至巔峰，據氣象局預測，8、9日兩天將增強至905百帕(近中心平均風速58米/秒)，成為今年的最強颱，超越“蝴蝶”、“利奇馬”的記錄915百帕(近中心平均風速53米/秒)。之後進入日本南方海域，強度將緩慢減弱。