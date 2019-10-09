厄瓜多爾首都發生陣亂後 總統下令宵禁

南美小國厄瓜多在首都基多發生陣亂後，總統莫雷諾針對首都的政府機關所在地的四周，下達宵禁令。因稍早前，國會發生短暫被示威群眾潛入事件；示威者抗議石油價格大幅漲價。

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厄瓜多爾總統莫雷諾周二(8日)下達宵禁令，要在首都的政府機關所在地的四周實施。因之前，國會被抗議示威者短暫潛入。宵禁令宣布後，在當地時間晚上20事至清晨5時之間的交通管制。厄瓜多爾總統簽署一項命令指出“所有放置戰略裝備的建築物附近都實施這項宵禁令。”

莫雷諾總統周一從總統府前往該國經濟首都，西南部的瓜亞基爾；該市早先已被宣告進入緊急狀況60天，旨在讓安全人員、軍隊能重整秩序。這項宵禁令也是為期60天。

周二在首都基多再度發生警方與示威者激烈衝突。警方把基多中心地帶的歷史城區團團包圍，而且動用催淚瓦斯。警方與數百名持着棍棒的蒙面男子對峙。在催淚瓦斯混合著示威者燃燒的路障設施、輪胎及樹枝的滾滾濃煙下，示威者短暫潛入國會的會議廳，接着被軍隊及警方驅離一個抗議團體，這是厄瓜多爾地方電視台播報的。

示威者周一以及試圖進入國會，成千上萬的原住民及農民繼續湧向首都基多，為了參加工會呼籲的一場大規模群眾示威遊行。

自由派、66歲的總統莫雷諾向可以的原住民伸出橄欖枝，邀請對話，但對方尚未答覆。此前，總理已宣布接受一個天主教行政的機構擔任對話中間調解者。

厄瓜多爾自2007年發生前所未有的大規模社會運動以來，全國發生道路封鎖，亞馬遜地區的油井被封閉，示威出現暴力行徑，罷工癱瘓了整個國家。今年十月初以來，這個國家陷入震蕩不安。