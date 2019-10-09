命名和平源泉 土耳其終於再對庫爾德人出手

“用代號‘和平源泉’的軍事打擊來止戰之殤”，土耳其總統埃爾多安在推特上這樣寫道。10月9日，土耳其對敘利亞境內一庫爾德武裝發起猛攻。這一軍事行動已經謀畫有數月，也是2016年以來土耳其在敘利亞的第三次。

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本次埃爾多安的部隊和由其支持的敘利亞人武裝（敘方參與數字官方稱近兩萬人）發起的軍事行動旨在“剿滅土耳其邊境的恐怖分子”，即被土耳其認為和庫爾德斯坦工人黨（PKK）有關聯的庫爾德人民保護武裝（YPG），以便“在敘利亞東北部設立一個安全地帶（縱深30公里，從幼發拉底到伊拉克邊境總共480公里）”，“讓敘利亞難民能夠重返家園”。埃爾多安發布上述通告時，多家通訊社表示在敘利亞與土耳其邊界聽到了爆炸聲，此後泛起濃煙柱。

本次土耳其軍事行動開始之前，庫爾德人曾對地區居民下達全民行動的命令，同時呼籲莫斯科方面介入，幫助與大馬士革政權開展對話，阿薩德方面則承諾“抵抗土耳其進攻”，“許諾接納庫爾德人”，這個長期以來被敘利亞中央政府邊緣化，但自2011年以來事實上成立了自治體的族群。

特朗普表示“華盛頓沒有放棄庫爾德人”，但被認為此前實則給土耳其的本次武裝行動默許開了綠燈：美軍從該地區撤退，但後來表示撤軍屬於“重新部署的一部分”。特朗普周三表示，“介入中東是美國歷史上最嚴重的錯誤...事實證明就沒有大規模殺傷性武器...就不應該前往，愚蠢的戰爭無休無止...美國將逐漸把軍士接回家園”。特朗普的言論招致甚至來自於他自己陣營的批評，正常情況下比較支持特朗普的共和黨參議員林賽-格拉漢姆在周三表示“為庫爾德盟友祈禱，他們已經被特朗普政府拋棄，這是一種恥辱...將會在國會努力推動政策，讓埃爾多安付出巨大代價”。

法國負責歐洲事務的國務秘書周三則表示，法國決定提請聯合國安理會對土耳其軍事打擊敘利亞境內庫爾德人武裝進行處理，法國，德國與英國正在準備聯合提交文書，同時譴責土耳其的軍事行動。歐委會主席容克也嚴肅要求土耳其停止其軍事行動，這“只能加重平民的苦難”。庫爾德武裝方面表示已經有至少兩名平民喪生。俄羅斯總統普京也在電話當中要求埃爾多安“想清楚再行動”，同時要求土耳其“不要毀了和平規則”。俄方認為，目前最重要的是避免任何“毀壞和平規則的行為”。

