土耳其跨境出兵 國際社會齊聲譴責

土耳其開始對敘利亞發動攻勢後，英國方面表示嚴重關切。法國外長勒德里昂表示譴責土耳其在敘利亞發起的單方面行動。法國國防部長弗洛朗斯·帕利女士表示，土耳其對敘利亞東北發動攻勢是危險的，它使伊斯蘭國恐怖組織將有機可乘，土耳其應該立即停止這一軍事行動。沙特方面表示，土耳其的進攻可能會“對該地區的安全與穩定產生負面影響”並“破壞打擊伊斯蘭國恐怖組織的國際努力”。荷蘭外交大臣布洛克9日召見了土耳其大使； 德國外交部長馬斯（Heiko Maas）表示，以最強音譴責軍事攻擊。 北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）敦促土耳其保持克制，不要損害打擊恐怖組織的成果。聯合國10日將召開緊急會議。法國負責歐洲事務的國務秘書艾米莉·德·蒙特查林（Amélie de Montchalin）表示，法、德、英正在準備一份態度非常明確的聯合聲明。

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特朗普：土耳其摧毀庫爾德的話，將摧毀土耳其的經濟

美國總統特朗普9日表示，如果土耳其摧毀庫爾德武裝，我們將摧毀土耳其的經濟。特朗普在推文中希望埃爾多安能夠理性行事。特朗普在推文中還表示， 今天上午，北約成員土耳其入侵敘利亞，美國不支持這次軍事行動，這不是一個好主意。特朗普表示，土耳其致力於保護平民，包括基督徒在內的宗教少數群體，並確保不存在人道主義危機。我們將確保他們信守承諾。在另一個推文中，特朗普表示，土耳其現在有責任確保所有被拘留的伊斯蘭國集團的戰鬥人員都被關在監獄裡，不要讓伊斯蘭國恐怖組織重整旗鼓。特朗普表示，我們會密切關注這一局勢。

奧朗德：我們不能對不起庫爾德人

法國前總統奧朗德10月9日呼籲立即阻止土耳其對敘利亞庫爾德部隊的進攻。他對《巴黎人報》記者表示，我們虧欠着庫爾德人。在打擊“伊斯蘭國”恐怖組織的國際聯盟範疇中，我和庫爾德人工作過，他們是我們在當地打擊伊斯蘭國恐怖組織的支撐點。

法國前總統在接受《巴黎人報》記者專訪時表示，此種低調的軍事合作使得國際聯盟攻破了伊斯蘭國”在敘利亞的大本營拉卡（Raqqa）。不論從我個人角度看還是從政治層面上看，我們都不能對不起庫爾德人。

法國前總統奧朗德表示，我們必須確保庫爾德人能夠進入解決敘利亞衝突的進程，巴沙爾-阿薩德不肯做到這一點。奧朗德表示，庫爾德武裝在監獄中關押了包括法國人在內的恐怖分子。他擔心一些恐怖分子會趁機逃走，潛入歐洲大陸。

奧朗德表示，為了恢復土耳其和敘利亞之間的緩衝區，撤走的美國士兵要返回該地區。他建議重新審視土耳其和北約的關係，還建議聯合國安理會要做出對土耳其實施制裁的決定。

埃爾多安10月9日下午宣布，對伊斯蘭國恐怖組織（Daesh）、對庫爾德族民兵團體人民保衛軍（YPG）及庫爾德工人黨（PKK）展開“和平之泉行動“（Operation Peace Spring）。土耳其國防部長表示，北部的地面行動已經展開。埃爾多安在用土耳其語、英語和阿拉伯語發表的信息中說：土耳其武裝部隊與敘利亞國民軍一道在敘利亞北部針對PKK/YPG和達伊沙恐怖組織發起了“和平之泉”軍事行動。

埃爾多安總統強調，我們的目的是摧毀試圖在土耳其南部邊境建立的恐怖走廊，給地區帶來和平與安寧。我們將通過“和平之泉”軍事行動消除對國家的恐怖威脅。他說，即將建立的安全區將確保敘利亞難民重返家園。和平之泉軍事行動將捍衛敘利亞的領土完整，並挽救所有地區人民逃出恐怖魔爪。